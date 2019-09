Bienennest mitten im Rapsfeld

Mittendrin im Feld lugt ein Bienennest unter den Stoppeln hervor. © Zeller

Honsbronn.Während der Rapsernte wunderte sich Landwirt Franz-Josef Dertinger. Mitten im Feld bemerkte er einen wunderbaren Bienenstock unter den Stoppeln. Zunächst wunderte er sich noch, was das denn für ein ominöses Objekt ist. Beim Näherkommen war dann reger „Flugbetrieb“ zu beobachten. „Wir haben dann den örtlichen Imker verständigt, er hat das Bienenvolk eingesammelt“, berichtet Dertinger, der auch Berufskollegen im umweltgerechten Pflanzenbau berät.

Ihm kamen diese Gedanken: „Interessant ist das Ganze für mich angesichts der Diskussionen um den Rapsanbau hinsichtlich Insektensterben. Den Bienen scheint es relativ egal zu sein, die bauen sogar noch ins Feld hinein. Aber wahrscheinlich will so etwas in unserer Gesellschaft niemand hören. Es ist halt um ein vielfaches leichter, auf die Landwirtschaft ,einzuhauen’ als Verursacher für fast alles.“ Walter Schmidt ist erfahrener Imker. Er meint dazu: „Schwärmen ist eine genetische Fortpflanzung der Bienen, denn jedes Bienenvolk möchte sich in der Zeit von April bis Juli durch Schwärmen fortpflanzen.“ Zum Pflanzenschutz: In den letzten Jahren wurden viele Mittel verboten. Das letzte große Bienensterben durch Pflanzenschutzmittel war vor etwa acht Jahren durch ein Beizmittel, das im Maisbau eingesetzt wurde. Ansonsten waren es nur kleinere Schäden. Meiner Erfahrung nach sind viel mehr Bienenvölker durch unsachgemäße Behandlung durch die Varroa abgestorben. tre

