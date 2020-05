Besser als gar kein Plan

Zahlreiche Tagesordnungspunkte vergleichsweise zügig und mit großer Disziplin abgearbeitet – die Zuhörer erlebten in der Tauberphilharmonie trotz in Teilen ganz unterschiedlicher Meinungen ein in sich geschlossen agierendes Bürgergremium. Verschiedene Sichtweisen in einzelnen Punkten – dennoch vermittelte der Gemeinderat insgesamt Linie und unbedingten Handlungswillen.

Und dieses

...