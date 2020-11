Berührend und jubelnd

Weikersheim.„Jauchzet!“ – so lautet der Titel des Weihnachtskonzerts des SWR Vokalensembles, das unbestritten zu den besten Chören Deutschlands gehört. Am Samstag, 5. Dezember gastiert das Ensemble in Weikersheim.

Und jubeln darf der Main-Tauber-Kreis, wo das Ausnahme-Ensemble in der Tauberphilharmonie ein Programm mit Werken von Schütz, Distler und Guibadulina präsentiert. „Wir hatten kurzfristig

...