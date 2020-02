Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften

Weikersheim.Dass es in der Stadtbücherei Weikersheim mehr gibt als nur Bücher, ist bekannt. Denn hier kann man neben den Büchern auch CDs, DVDs, Konsolenspiele, Zeitschriften und Tonies ausleihen. Doch nun möchte auch die Stadtbücherei Weikersheim einen kleinen Beitrag zum Thema „Nachhaltigkeit“ leisten.

In Zukunft soll in der Stadtbücherei eine „Blumensamen-Tauschbörse“ eingerichtet werden.

Geben und nehmen

Die Blumensamen-Tauschbörse ist eine Sammlung verschiedenster Blumensamen und Gemüsesaatgut. Interessierte Hobbygärtner dürfen die Saattütchen aus einem Regal mit nach Hause nehmen und die Samen im Garten oder auf dem Balkon aussäen. Den Sommer über kann man sich an den Blumen und der Ernte erfreuen. Ein Teil der Samen, die sich an den Pflanzen bilden, wird später wieder an die Bücherei zurückgegeben. Man gibt also das frisch gewonnene Saatgut an andere Hobbygärtner weiter.

Als Grundbestand für die entstehende Tauschbörse sammelt die Stadtbücherei ab sofort Saatgut von Blumen, Gemüse und Kräutern. Aus alten Buchseiten wurden Papiertütchen erstellt, die in der Stadtbücherei ausliegen. Diese sollten Zuhause mit Samen gefüllt und mit dem Namen der Pflanze beschriftet werden.

Wer also zuhause noch überzähliges Saatgut aus dem vergangenen Jahr hat, kann dieses während der Öffnungszeiten in der Stadtbücherei Weikersheim abgeben. Die „Blumensamen-Tauschbörse“ soll eine dauerhafte Ergänzung des Angebots der Stadtbücherei Weikersheim für alle werden.

Samstag, 29.02.2020