Beim Kirchenfasching waren alle gut drauf

Die katholische Kirchengemeinde Laudenbach bewies bei ihrer traditionellen Faschingsveranstaltung einmal mehr karnevalistischen Feinsinn.

Laudenbach. Eine Superstimmung herrschte beim abwechslungsreichen Faschingsprogramm der katholischen Kirchengemeinde Laudenbach. Conférencier Nikolai Metzger präsentierte Tänze, Sketche, musikalische Büttenreden, Gesangseinlagen und mehr bei diesem närrischen Abend in der Zehntscheune.

Irmgard Gehrig, die 2. Vorsitzende der katholischen Kirchengemeinde, hieß alle Narren aus nah und fern willkommen. Moderiert wurde das Programm von Conférencier Niklolai Metzger, der in diesem Jahr das Zepter erneut übernahm und als Kardinal verkleidet den Abend musikalisch mit „Wir feiern Kirchenfasching und alle sind gut drauf“ startete, in der Hoffnung bei der Moderation keinen Kardinalsfehler zu begehen.

Einstudiert von Conny Ulshöfer, zeigten die Kinderkirchenkinder einen Hexentanz in ihren tollen Kostümen. Mit dem Motto „Wir sind Königinnen“ erfreute der Kirchenchor mit seinem Leiter Mattias Engel das Faschingsvolk in Anspielung auf die Weinkönigin Josefin.

Bei Liedern von Wein und Likörchen meinte Michael Öchsner, man singe viele Lieder vom Wein, der Pfarrer in der Kirche trinke ihn jedoch allein – während die Sängerinnen bei dem Wienerlied mit Barbara Euring sich gerne ein Gesicht ausgeliehen hätten, um fesch zu sein.

Mit Hits aus Film- und Musicalmusik brachte die TSV-Jugend dann so richtig Stimmung in die Halle. Aladdin, Blue Man Group, Sister Act und American High School waren die Themen der tollen Tänze und der packenden Rhythmen unter der Regie von Veronika Leifeling und Leoni Wirth.

Unter der Regie von Antonia Muhler gaben die Ministranten mit ihrem „Mesner-Sketch“ einen tiefen Einblick in das Mesnerleben. Ob Leuchter, Weihrauch, Körble oder Kreuz, wenn die Minis keine Lust haben, bekommt Mesner Johannes noch lange keinen Frust, denn er ist eines jeden Ministranten Held und der besten Mesner der Welt, was im Refrain immer wieder betont wurde.

Die Festgans Christl Link musste in diesem Jahr alleine auftreten und gab gesanglich einen tiefen Einblick in das Laudenbacher Ortsgeschehen, als da wären die Straße zur Bergkirche als neue Rennstrecke, die stilvolle Geburtstagsfeier von Pfarrer Keck, kirchliche Hochfeste, der Empfang der Weinkönigin Josefin, der Besuch und Auftritt bei der BUGA, der Frauentreffausflug und vieles mehr, was die Narren mit einem kräftigen gesanglichen „Jawohl“ bestätigten.

Die „Blauen Hüpfer“ und die „Blaue Garde“ des AMC ließen einen Hauch von Bollywood aufkommen. In passenden, bunten Kostümen begeisterten sie mit einem tollen Showtanz das Publikum. Trainerinnen waren Franziska und Johanna Leimeister. Bei Conny Ulshöfer war das Thema der „weiblichen Körperform“ angesagt. Sie kämpft mit ihrem Wohlfühlgewicht, geht ins Fitnessstudio und sieht hinterher ganz besch... aus, sie tut, was sie kann für ein Kilogramm. Ein Laudenbacher Talent mit Gesang und Gitarre. Das Team von Magareta-TV berichtete in einer Sonderausgabe vom schönen, katholischen Laudenbach.

Schwerpunktthema war die Kandidatenvorstellung zur Kirchengemeinderatswahl 2020. Gesucht wurden Personen, männlich oder weiblich mit geordneten Familienverhältnissen. Das Problem war jedoch, dass sich die Suche angesichts des Leichtmatrosen Ole Olsen, der Frau aus dem Tattoo-Studio Alexa Dizzl, Geisha B, Lartina Mey, Braumeister Bruno Baumann, Michel Joint und weiterer Personen doch etwas schwierig gestaltete. Witzig, mit Schwung vorgetragen und dann kam noch die Eilmeldung: „Pfarrsekretärin weg, grausiger Fund in Österreich, und die DNA-Spuren führen nach Laudenbach“.

Fünf Frauen vom Frauentreff boten ihre Geschichte der „Singenden Witwen“ dar. Begleitet von Conny Ulshöfer auf der Gitarre besangen sie, mit welcher Methode sie ihre Männer um die Ecke brachten, es kein Grund gebe, traurig zu sein dass und auch als Witwe glücklich sein könne. Spannend zu hören, welche Methoden es da alles gibt, Männer zu beseitigen.

Ohne Bier kein Gesang

Viele Wochen musste der MGV die wöchentliche Singstunde wegen Krankheit des Organisten ausfallen lassen. Als Ersatz wurde deshalb Ludwig von Beethoven engagiert. Nikolai Metzger als Beethoven machte dabei nicht nur musikalisch seine Erfahrungen mit der Sängertruppe in der Singstunde. Ohne Bier geht bei denen gar nichts, denn ohne Bier erklingt kein Gesang. Unterhaltsam und komisch, wie so die Singstunde beim MGV abläuft. Ein Highlight war sicherlich das selbst gebaute Klavier, welches auch zum Schlafen einlädt.

Am Ende verabschiedete sich Conférencier Metzger mit der Melodie „Tränen lügen nicht“ musikalische vom Publikum, den Mitwirkenden und den vielen Helfern.

Es war ein rundum gelungener Faschingsabend der Kirchengemeinde Laudenbach. Irmgard Gehring bedankte sich zu später Stunde bei allen Aktiven und den vielen Helfern vor und hinter den Kulissen. Ihr besonderer Dank galt Nikolai Metzger, der locker, witzig und musikalisch den Abend moderierte.

Mit einer letzten Stimmungsrakete verabschiedeten sich die Akteure des Abends und die Band Dolce Vita bot jung und alt die Chance, sich jetzt selbst sportlich beim Tanzen zu betätigen. pml

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020