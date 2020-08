Beethoven mit allen Sinnen erfahren

Die Junge Deutsche Philharmonie präsentiert Ludwig van Beethovens 7.Sinfonie als Höhepunkt einer multimedialen und interaktiven Performance – zu erleben auch in Weikersheim.

Weikersheim. Die vier Sätze von Beethovens 7. Sinfonie werden unter dem Motto „Alle Sinne für die Siebte“ durch Action Painting, Choreographie, Physical Theatre und Videokunst neu interpretiert und mit den Sinnen erfahrbar gemacht, bevor „das Zukunftsorchester“ das Programm mit einer Aufführung der 7. Sinfonie musikalisch zum Abschluss bringt. Zu erleben unter anderem am Donnerstag, 3. September, in der Tauberphilharmonie.

Angesichts der Corona-Pandemie mit dem Ausfall zahlreicher Jubiläumsveranstaltungen zur Feier von Beethovens 250. Geburtstag stellt „Alle Sinne für die Siebte“ einen ersten großen Paukenschlag nach der Zwangspause der Kulturlandschaft dar.

Lebendige Konzeption

Vor dem Hintergrund der durch die Krise aufgeworfenen Fragen entfaltet das Projekt eine besondere Relevanz: So macht es sich das künstlerische Team von „Alle Sinne für die Siebte“ zum Auftrag, die allgemeine Situation mit Abstandsbestimmungen, Hygienevorschriften und damit verbundenen menschlichen Gefühlen und gesellschaftlichen Dynamiken nicht als Störfaktor der Performance zu begreifen, sondern vielmehr als Bestandteil eines lebendigen Konzeptionsprozesses zu denken. Beispielsweise ist der Aufbau des Action Paintings bereits dahingehend der Situation angepasst worden, als dass die Maler nicht wie geplant auf weiße Leinwände, sondern auf durchsichtige Acrylglasscheiben malen, die inzwischen im Alltag als ‚Spuckschutze’ omnipräsent geworden sind.

Leitung: Joolz Gale

Unter der Leitung von Joolz Gale gastiert das Zukunftsorchester mit „Alle Sinne für die Siebte“ vom 2. bis 7. September in Frankfurt, Weikersheim, Darmstadt, Wolfegg (im Rahmen der Ludwigsburger Schlossfestspiele) und Berlin. Alle zwei Jahre macht sich die Junge Deutsche Philharmonie im Rahmen ihres spartenübergreifenden Festivalformats Freispiel auf die Suche nach kreativen, zeitgemäßen und noch nicht dagewesenen Veranstaltungsformaten. Der Brückenschlag zu anderen Kunstformen, der Mut zum Experiment und der unmittelbare Kontakt zum Publikum stehen dabei im Fokus dieser 2008 vom Orchester selbst entwickelten künstlerischen Carte blanche.

Der bekannte Rahmen des Konzertsaals wird verlassen, um neue Räume für klassische Musik zu erobern. Die künstlerische Gesamtleitung des Projekts liegt bei Kurator, Regisseur und Moderator Daniel Finkernagel, einem der vielseitigsten Impulsgeber der Klassik- und Kulturszene. Daniel Finkernagel über die Zusammenarbeit: „Die jungen Musiker als Künstlerischer Leiter zu begleiten, bedeutet: gemeinsam zu überlegen, wie ein Orchester Beethovens 7. Sinfonie neu rahmen kann, wie unterschiedliche Kunstformen von Malerei bis Videokunst, von Physical Theatre bis Tanz in einem Konzerterlebnis ineinandergreifen können – eine großartige Chance und Herausforderung zugleich, die es so noch nicht gegeben hat. Bei allen Überlegungen steht uns Beethoven Pate: mit seiner permanenten Suche nach neuen Ausdrucksformen“.

Der in England geborene Dirigent Joolz Gale hegt eine besondere Leidenschaft für innovative Musikprojekte und hat bereits Chöre und Orchester in Europa, Asien und Lateinamerika geleitet. Das 2010 von ihm gegründete Ensemble Mini entwickelt alternative Konzertformate in Berlin. Mit der Jungen Deutschen Philharmonie arbeitet er erstmalig zusammen. Die am Projekt beteiligten Künstler gehören zu den kreativsten und experimentierfreudigsten ihrer jeweiligen Sparte.

Durch seine intuitive Kunst schafft Action Painter Patriks Zvaigzne Projektionsflächen für den ersten Satz der Sinfonie und lädt das Publikum zum unmittelbaren visuellen Miterleben ein. Die Tänzerin und Choreographin Bénédicte Billiet ist seit 1981 am Tanztheater Wuppertal Pina Bausch engagiert. Gemeinsam mit Sophia Otto, Spezialistin für zeitgenössischen Bühnentanz, gestaltet sie die Choreographie zum zweiten Satz. Lucy Flournoy studiert Physical Theater an der Folkwang Universität der Künste in Essen und spiegelt in ihrer Performance die Aufbruchsstimmung des dritten Satzes wieder. Die Videokünstlerin und Musikerin Binha Haase beschäftigt sich in ihren Arbeiten häufig mit politischphilosophischen Fragestellungen im soziokulturellen Kontext der Musikgeschichte und -gegenwart. Den furiosen Abschluss von „Alle Sinne für die Siebte“ kreiert sie mit einer Videoinstallation aus lauten und leisen Bildern.

