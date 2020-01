Axel Dörner übernimmt

Weikersheim.Die Besetzung des Trios „So Seet“, am heutigen Freitag um 20.30 Uhr zu Gast im Club w 71, musste kurzfristig geändert werden: Statt der Sängerin Sofia Jernberg, die krankheitsbedingt absagen musste, kommt der Trompeter Axel Dörner zusammen mit Sebastian Gramss am Kontrabass und Etienne Nillesen an der präparierten Snare. Axel Dörner ist ein ganz hervorragender Trompeter, einer der

...