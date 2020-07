Auto rollt herrenlos auf Eisdiele zu

Weikersheim.Glücklicherweise wurde niemand im Außenbereich eines Eiscafés am Weikersheimer Marktplatz verletzt, als am Freitagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, ein unbemannter Pkw auf das Café zurollte. Eine Frau hatte ihren BMW auf Höhe der Hausnummer vier abgestellt und offenbar nicht richtig gegen Wegrollen gesichert. Kurze Zeit später machte sich der an einem Gefälle parkende Pkw selbstständig und rollte in Richtung des Außenbereichs vom Café. Hier herrschte reger Besucherverkehr und zahlreiche Gäste saßen mit dem Rücken zum Geschehen. Trotzdem konnten sich die Gäste rechtzeitig in Sicherheit bringen bevor der Wagen zwei Tische und zwei Pflanzkübel streifte. Insgesamt rollte der Pkw circa fünf bis acht Meter. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 7000 Euro geschätzt. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.07.2020