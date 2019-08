Ausdauer und Kraft verbessern

Weikersheim.Die nächste Kursreihe „fit ab fünfzig“ des TSV Weikersheim beginnt am Freitag, 6. September. Der Kurs endet voraussichtlich am 21. Oktober. Ab Freitag, 6. September, wird jeweils montags und freitags zwischen 8 und 9 Uhr der Kurs im Anbau der Turnhalle, Laudenbacher Straße 28, stattfinden. Treffpunkt zweimal wöchentlich um die Effektivität der Übungen zu steigern. Die Übungen in der Gruppe sind sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet. Das Übungsprogramm wird an das körperliche Leistungsvermögen angepasst.

Durch Übungen verbessern sich die koordinativen Fähigkeiten, die Bewegungsausdauer und der Kraftaufbau der Muskulatur. Damit dienen die Übungen der Verbesserung der Körperhaltung, bzw. zur Sturzprophylaxe, sowie zur allgemeinen Rückenschulung. Der Kurs geht über zwölf Mal und beinhaltet neben vielen praktischen Übungen auch theoretische Grundlagen über Trainingsprinzipien und die Leistungen des menschlichen Körpers. Der Kurs ist vom Deutschen Turnerbund mit dem Gütezeichen „Pluspunkt Gesundheit“ zertifiziert. Wer teilnehmen möchte, und noch keine Anmeldung gemacht hat, meldet sich unbedingt vor Kursbeginn an. Fragen zum Kurs oder Anmeldungen unter Telefon 07934/8896, Manfred Büchner ,oder E-Mail: mail@manfredbuechner.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.08.2019