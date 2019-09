Auf Welt zwischen Buchdeckeln neugierig gemacht

Weikersheim.Lesen zu können, ist das A und O der Bildung. In Weikersheim helfen dabei Lesepaten wie die drei Patinnen Marianne Kernstock, Margret Neser und Rosi Plonka, die die Schule jetzt nach zehn beziehungsweise 15 Jahren aus diesem anspruchsvollen Ehrenamt verabschiedet hat.

Mancher ABC-Schütze tut sich schwer mit Buchstaben, Wörtern und Sätzen. Was auch immer die Ursachen sind: Ohne die Fähigkeit, Texte nicht nur entziffern, sondern auch verstehen zu können, kommen die vielfältigen Angebote des Bildungssystems einfach nicht an. „Lesen ist und bleibt die wichtigste Kulturtechnik“, betont der Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise, die sich seit Mitte der 50er Jahre der Leseförderung widmen.

Seit 2004 widmen sich in Weikersheim „Lesepaten“ in regelmäßigen Einzelbetreuungen den Kindern, für die Lesen eine besondere Herausforderung ist. Damit war die damalige Grund- und Hauptschule die erste, die im Altkreis Mergentheim auf das Projekt Lesepaten setzte. Rosi Plonka gehörte zu den Pionieren, die der Schulpsychologe Gero Tacke für die vom Schulamt zertifizierte Ausbildung zum Lesepaten begeisterte.

Wirklich spannend sei es gewesen, sich in das Programm „Flüssig lesen lernen“ einzuarbeiten, erinnert sie sich. Eltern wurden einbezogen, es galt, Fingerspitzengefühl für den richtigen Umgang mit den Kindern zu entwickeln. Regelmäßige Teambesprechungen auch mit den Lehrern standen zusätzlich zu den wöchentlichen Lesepatenstunden auf ihrem Dienstplan. Dass sie das Ehrenamt glatt anderthalb Jahrzehnte ausüben würde, hätte sie nie erwartet. Aber es habe einfach jede Menge Freude gemacht, immer freitags nach der großen Pause mit fünf Kindern nacheinander bis kurz nach elf zu üben und die Fortschritte zu erleben.

Intensiv-Lesetraining

Ähnlich wie ihr, die sich jetzt nach 15 Jahren aus dem Lesepaten-Projekt verabschiedete, geht es auch den beiden bewährten Lesepatinnen Marianne Kernstock und Margret Neser, die jetzt nach langjährigem Engagement im Leseförderprogramm von der Schule mit großem Dank für die treue Unterstützung der Schüler verabschiedet wurden.

Zum harten Kern des Weikersheimer Projekts gehören rund zehn Lesepaten. Täglich treffen zwei von ihnen jeweils fünf angehende Leseratten aus den Klassen zwei bis vier zum 20-minütigen Intensiv-Lesetraining. 70 Seiten dick ist der Ordner, den jedes Kind zu Beginn gemeinsam mit „seinem“ Lesepaten spielerisch durcharbeitet. Da werden Buchstaben nachgemalt und mit Bildern verknüpft, da gibt es Ankreuzfragen und Zuordnungsübungen, da kommt auch mal ein Würfel zum Einsatz, um Buchstaben, Wörter und Silben zu üben. Nachsprechen, Nachzeichnen, Nachlesen – und vorlesen! Das zu schaffen – zunächst in der sozusagen privaten Atmosphäre des kleinen Lesezimmers – macht stolz und selbstbewusst und motiviert auch für den Unterricht im Klassenzimmer. Oft als sehr interessiert und engagiert erleben die Paten Kinder mit fremdsprachigem Hintergrund. Toll sei es, mitzuerleben, wie manchmal ganz plötzlich Lesefreude entsteht. Und immer spannend sei es, die eben nicht nur sprachliche Entwicklung der Lesekinder mitzuerleben.

„Lesepaten werden auch ein Stück weit Lebensbegleiter“, berichten sie, und dass die Kinder gern kommen, manchmal regelrecht auf ihre Leseförderstunde warten. Deutlich werde das besonders, berichtet Rosi Plonka, wenn sie ihren Lesekind-Platz für einen anderen Schüler mit Leseproblemen räumen müssen, weil sie dank des von Gero Tacke ausgearbeiteten Intensivtrainings inzwischen einfach gut lesen können. Immer wieder hören Paten: „Schade, dass ich nicht mehr kommen darf.“

Ihnen geht es nicht nur darum, dass „ihre“ Kinder gut in der Schule zurechtkommen und damit auch eine gute Grundlage für den späteren Alltag und Beruf finden, sondern auch darum, Freude am Lesen und Neugier auf die Welt zwischen Buchdeckeln zu säen. Die Erfolge, die manchmal auch die Lehrer zum Staunen bringen, sprechen für sich: Das in Weikersheim gestartete Projekt übernahmen bald andere Schulen, und in Weikersheim muss Fabian Schneider, der das Projekt als Lehrer begleitet, sich schon längst nicht mehr den Mund fusselig reden, um Eltern davon zu überzeugen, dass die Zusatzförderung gut für ihr Kind ist.

Die Paten haben ihre Freude daran, wenn Kinder im Verlauf der Patenschaft regelrecht aufblühen – oder ihnen nach Jahren ein junger Erwachsener begegnet, sie anstrahlt, sagt: „Das war toll damals!“

