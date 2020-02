Auf Spuren des Hauses Hohenlohe

Weikersheim.Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Weikersheim, veranstaltet am Sonntag, 8. März, eine Wanderung beginnend in dem gelegenen Ort Hohlach, zwischen Ochsenfurter Gau und dem Naturpark Frankenhöhe.

Die Wanderung beginnt kurz nach 13.30 Uhr von der evangelischen Kirche St. Georg im bayerischen Dorf Hohlach, vorbei am Schloss Hohlach, ehemals befand sich hier der Herrensitz der Gaugrafen des Gollachgaues, das 1978 neuer Sitz von Heinrich von Weikersheim wurde. Weiter geht es vorbei am Naturdenkmal Friedenseiche, 1870/71, in Richtung Galgenberg, 373 Meter; dort angekommen weiter nach Walkershofen. Am Dorfplatz gegenüber dem Schloss wird eine Pause eingelegt.

Auf dem Rückweg geht es vorbei am Gewann Hundsleite, dann wird der Bach Hundsleite überquert und der restliche Weg führt am Antholzwald entlang zurück nach Hohlach. Die Wanderstrecke beträgt acht Kilometer.

Treffpunkt zu Fahrgemeinschaften ist um 13 Uhr, Parkplatz Humboldtstraße 4. Wanderführer Karl Wolpert, Telefon 07934/8470. Schlusseinkehr ist bei Familie Bötzendörfer, Hauptstraße 18 in Simmershofen. Gäste sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020