Auf langes und bewegtes Arbeitsleben zurück geblickt

Weikersheim/Niederstetten.Margit Hagelstein feierte beim Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Veitshöchheim ihr 40-Jahr-Dienstjubiläum. Die Weikersheimerin könne auf ein bewegtes Arbeitsleben bei der Bundeswehrverwaltung zurückblicken, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach erfolgreichem Abschluss der Höheren Handelsschule war Margit Hagelstein zunächst für drei Jahre bis März 1980 bei der ebm Elektrobau Mulfingen als Angestellte tätig.

Seit 1980 bei der Bundeswehr

Am 1. April 1980 begann ihr Werdegang bei der Bundeswehrverwaltung am Standort Niederstetten.

In ihren ersten Verwendungen wurde Margit Hagelstein bei mehreren militärischen Einheiten des heutigen Heeresfliegerregiments 30 als Schreibkraft eingesetzt. Im November 1997 wechselte die Jubilarin als Bürokraft zur damaligen Standortverwaltung Ellwangen. In dieser Zeit erlebte sie den Wechsel der Zuständigkeit zur Standortverwaltung Würzburg und dessen Umwandlung in das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Veitshöchheim. Auch die Veränderung der modernen Arbeitswelt durch Einführung der Datenverarbeitung mit Hil-fe von SAP R/3 und später SASPF fielen in diese Zeit.

Urkunde überreicht

Durch entsprechende SAP-Lehrgänge erwarb sie die Qualifikationen, um zunächst im Aufgabengebiet des Technischen Gebäudemanagements und seit Juli 2019 im Finanzbereich erfolgreich als Bürokraft tätig zu sein. In einer Feierstunde überreichte ihr die Bereichsleiterin Personalmanagement des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums Veitshöchheim, Tanja Wengertsmann, im Kreis der Kolleginnen und Kollegen am Standort Niederstetten die Dankesurkunde für die Vollendung einer Beschäftigungszeit von 40 Jahren. Alle Anwesenden sprachen ihr Glückwünsche zu diesem besonderen Dienstjubiläum aus.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020