Auf dem Marktplatz mit dem Auto gegen Straßenlaterne

Weikersheim.Die Polizei sucht nach einer Familie, die am Montagnachmittag Zeuge eines Unfalls in Weikersheim gewesen sein könnte. Am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, prallte ein Mann mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne auf dem Marktplatz und fuhr danach davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Vermutlich konnte eine junge Familie auf dem Marktplatz den Unfall beobachten und Angaben dazu machen. Diese und weitere Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 / 54990, zu melden.

