Auf Automaten eingeschlagen

Schäftersheim.Offenbar verlieh der Alkohol einem 22-Jährigen in der Nacht zum Samstag ungeahnte Kräfte. Sein Fehler war, dass er diese gegen einen Zigarettenautomaten an einer Tankstelle, „An der Romantischen Straße“ in Schäfterheim ausließ.

Gegen 4.17 Uhr wurden Anwohner durch ein metallisches Klopfgeräusch wach. Wie sich herausstellte schlug der 22-Jährige an der nahegelegenen Tankstelle auf einen

...