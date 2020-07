Arbeitseinsatz im „Mutzenhorn“

Weikersheim.Die von der Ortsgruppe Weikersheim im Schwäbischen Albverein gepachtete Magerwiese im Naturschutzgebiet „Mutzenhorn“ muss auch diesem Jahr wieder gemäht und das Mähgut anschließend abgeräumt werden. Während das Pflegeteam der Dienstagswanderer die Wiese anfangs der Woche bereits gemäht hat, werden für das Zusammenrechen des Mähguts am Samstag 25. Juli viele fleißige Helfer benötigt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz an der Pfitzinger Steige. Festes Schuhwerk und entsprechende Arbeitskleidungist nötig; Rechen oder Heugabel sollten mitgebracht werden. Nach getaner Arbeit werden alle Helfer bewirtet. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.07.2020