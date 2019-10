„Antifa“-Symbole auf Wänden

Weikersheim.Bislang unbekannte Täter sprühten im Zeitraum vom vergangenen Freitagabend bis Montagmorgen beim Weikersheimer Gymnasium und an der alten Sporthalle in der Laudenbacher Straße in Weikersheim, insgesamt fünf „politische“ Logos.

Die Täter hinterließen an einer Säule vor dem Haupteingang des Gymnasiums, sowie an der West- und Rückseite der genannten Sporthalle drei Zeichen der so genannten „Antifa“. Die Symbole sind circa 35 mal 55 Zentimeter groß und wurden mit rot-schwarzer Farbe erstellt, schreibt die Polizei in ihrem Tagesbericht. pol/mrz

