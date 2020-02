Anspruchsvolles Programm im Gepäck

Weikersheim.Die Neue Philharmonie München ist zur Vorbereitung des aktuellen musikalischen Programms für einige Tage zu Gast in der Musikakademie Schloss Weikersheim.

Und das Orchester hat sich für diese Intensiv-Probenzeit ein großes Programm vorgenommen: Dimitri Schostakowitschs Festliche Ouvertüre, das Klavierkonzert Nr.1 von Peter Tschaikowsky und „Le Sacre Du Printemps“ von Igor Strawinsky. Zum Abschluss seines Aufenthalts präsentiert das Ensemble die erarbeiteten Werke am Donnerstag, 5. März, um 19.30 Uhr, in einer öffentlichen Generalprobe in der TauberPhilharmonie.

Die Neue Philharmonie München setzt sich aus rund 80 Musikstudenten zusammen und tritt regelmäßig im Herkulessaal der Münchner Residenz und bei zahlreichen Gastkonzerten im In- und Ausland auf. 2020 feiert die NPhM 15-jähriges Bestehen. Sie konzertierte in Shanghai, Peking und Hongkong, Baku, Rom und Zürich. Musikalisch betreut wird die NPhM von Mitgliedern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, des Bayerischen Staatsorchesters sowie erfahrenen Hochschulprofessoren vom Mozarteum Salzburg und der HMTM München. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020