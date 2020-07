Anja Lotz für Einbahn-Regelung

Weikersheim.Vieles ist aus unterschiedlichen Perspektiven schon gesagt worden zum Thema Tauberbrücke Elpersheim. Stadträtin Anja Lotz fügte dem Mosaik in der jüngsten Gemeinderatssitzung noch einige Steinchen hinzu. Sie werte die vielen Stimmen der Brückenneubau-Gegner positiv als Meinungsäußerungen und nehme geäußerte Sorgen über ein zu erwartendes höheres (Schwer-) Verkehrsaufkommen durch den Ort ernst. Lotz regte in ihrer persönlichen Erklärung u.a. an, die Idee einer Einbahnstraßenregelung für Lkw (durch Elpersheim aufwärts zum Gewerbegebiet, über die Serpentinen abwärts) weiter zu verfolgen. Die Stadt solle ihr Anliegen auf Kreisebene (der Landkreis ist Bauherr der Brücke) vortragen und bei der Baubehörde um deren Zustimmung werben. Lotz betrachtete ihre Eingabe allerdings nicht als formellen Antrag an den Rat. mrz

