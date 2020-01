Andreas Stoch plädiert für Unterstützung

Auf Initiative des SPD-Kreisverbands kam der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Andreas Stoch nach Weikersheim zu einem Vorort-Termin ins Hallenbad.

Weikersheim. Stoch setzt sich vehement für ein eigenes Sanierungsprogramm für Schwimmbäder ein, so dass er der richtige Ansprechpartner für die geplante Sanierung des Hallenbads in Weikersheim ist. Auch ein Kamerateam des SWR war gekommen, um über seinen Besuch zu berichten.

Volle Zustimmung

Mit seinem Ansinnen stieß Andreas Stoch auf volle Zustimmung von Bürgermeister Klaus Kornberger, der bei diesem Treffen ebenfalls dabei war. Auch das Hallenbad in Weikersheim, das 1961/1962 gebaut wurde, bedürfe einer dringenden Sanierung. Dies sei kein Luxusbedarf, sondern echter Bedarf, so der Bürgermeister. Deshalb seien solche Sanierungsprogramme wirklich notwendig. Man habe bereits im Haushaltsplan der Stadt eine erste Planungsrate eingestellt.

Andreas Stoch gegenüber erläuterte Kornberger die Nutzung des Hallenbads. Insgesamt 14 000 öffentliche Besucher zähle das Hallenbad jährlich, das hieße durchschnittlich 61 Personen pro Tag. 30 Stunden pro Woche sei das Hallenbad für die Öffentlichkeit geöffnet, 35 Stunden für Schulen und zwölf Stunden für die DLRG-Ortsverein Weikersheim.

Besonders die Schüler profitierten von dem Bad. Allein vier Schulen aus Weikersheim hielten hier ihren Sportunterricht ab, hinzu kämen die Schulen aus Niederstetten und Röttingen wie auch Vorschulklassen aus den Kindergärten. Nicht zu vergessen sei auch die Volkshochschule als auch Rehabilitationseinrichtungen, die im Hallenbad ihre Sportkurse beziehungsweise Reha-Maßnahmen anbieten.

Auch der Vorsitzende des Weikersheimer Ortsvereins der DLRG, Martin Roller, war extra gekommen und erläuterte seinen Bedarf. 130 bis 180 Schwimmer nutzten allein pro Woche das Bad für Kurse und Weiterbildung. Die Wartezeit für Schwimmkurse für Kinder sei lang. Jeder wolle schließlich, dass Kinder schwimmen lernten, so Martin Roller.

Auf offene Ohren gestoßen

Genau damit stieß er auf offene Ohren bei Andreas Stoch. Denn ohne Schwimmbäder könnten Kinder – wie übrigens auch Erwachsene – nicht Schwimmen lernen. Für ihn stehe fest, dass die Kommunen konkrete finanzielle Hilfen erhalten müssten. So habe die SPD-Landtagsfraktion 2018 für den Doppelhaushalt 2020/21 ein Sanierungsprogramm des Landes in Höhe von insgesamt 30 Millionen Euro für Schwimmbäder gefordert. Die Regierungsfraktionen hätten aber den Antrag abgelehnt, was für Stoch völlig unverständlich sei, denn bei der derzeitigen guten Kassenlage würde es nicht weh tun und könne vor Ort viel bewirken.

„Die Städte und Gemeinden brauchen angesichts des Sanierungsstaus die finanzielle Unterstützung des Landes, sonst bleiben und werden weitere Schwimmbäder geschlossen“, bekräftigte Andreas Stoch. Für seine Fraktion gehe deshalb der Kampf weiter.

Bürgermeister Klaus Kornberger teilte mit, dass der jährliche finanzielle Aufwand 300 000 Euro betrage, die Einnahmen beliefen sich auf 156 000 Euro.

Die Stadt mit dem Gemeinderat kämpfe für das Hallenbad und habe auch eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Der Fachangestellte für den Bäderbetrieb, Stephan Lahr, führte den SPD-Landtagsfraktions-Vorsitzenden, Bürgermeister und anwesende SPD-Mitglieder des Kreises wie der Ortsgruppe Weikersheim als auch einige Stadträte aller Fraktionen in den Keller mit seinen technischen Anlagen.

Diese dokumentierten den maroden Zustand und es bestand nach der Besichtigung kein Zweifel mehr an einer dringend notwendigen Sanierung. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020