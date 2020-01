Ampel fällt auf geparktes Auto

Elpersheim.Der Zusammenstoß zweier Autos am frühen Freitagnachmittag gegenüber des Elpersheimer Bahnhofs forderte verletzte Personen und eine Sachschaden von zirka 50 000 Euro. Ein unbeteiligtes drittes Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt, weil durch die Folgen des Zusammenpralls auch eine Ampel umgedrückt wurde.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.10 Uhr auf der Taubertalstraße (L 2251) an der Einmündung in den den Weikersheimer Ortsteil. Von dort aus der Deutschordenstraße kommend, fuhr der mutmaßliche 81-Jährige Unfallverursacher mit seinem Daimler in die Taubertalstraße ein. Dabei hatte er allerdings eine 53-jährige Fahrerin übersehen, die von Markelsheim kommend Richtung Weikersheim fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der Daimler prallte an eine Ampel an der Straße „Am Tauberberg“. Die kippte um und beschädigte ein Fahrzeug, das vor einem Wohnhaus geparkt war.

Die Feuerwehr Weikersheim regelte den Verkehr, nachdem die Straße einseitig wieder freigegeben wurde. Mit Muskelkraft schoben die Feuerwehrmänner auch den Daimler von der Fahrbahn, ehe der Abschleppdienst eintraf.

