Alte Kärwetradition aufgegriffen

Weikersheim.Kärwe einmal anders: Die traditionelle Weikersheimer Kärwe als Festveranstaltung mit Bierzelt, Rummelplatz und Umzug kann Corona bedingt 2020 – im Jahr nach den 600-Jahr-Feierlichkeiten 2019 – nicht stattfinden, die ökumenische Kirchweihfeier mit Gottesdienst in der Stadtkirche St. Georg dagegen schon.

Wer danach nicht unbedingt sein Festtagsmenü in der eigenen Küche zubereiten möchte, dem macht die Evangelische Kirchengemeinde ein kulinarisches Kärwe-Angebot, das „man nicht ablehnen kann“: Kärwe-Essen – sehr frei nach Shakespeares Hamlet-Monolog „to go or not to go“.

In Zusammenarbeit mit der örtlichen Gastronomie rund um den Marktplatz wurde ein Konzept entwickelt, das zum einen alte Kärwetraditionen aufgreift, dabei auch noch den aktuellen Corona-Auflagen Rechnung trägt und zudem der Stadtkirchen-Sanierung zu Gute kommt - quasi „Speisen und spenden – gut Essen für den guten Zweck“.

Verschiedene Menüs

Die teilnehmenden Restaurants haben diverse Menüvorschläge ausgearbeitet, die man nach Vorbestellung am Kärwesonntag im jeweiligen Lokal entweder – transportfähig verpackt – direkt abholen oder mit Tischreservierung vor Ort konsumieren kann. Bei Bedarf wird auch ein Lieferservice organisiert – das muss bei der Bestellung angegeben werden. Nach Einschätzung aller Beteiligten kommt dieses Konzept dem ursprünglichen Kärwe-Gedanken außerdem näher als der eher neuzeitliche Festzeltrummel: Früher fand die Kärwe – die ja nichts anderes ist als eine Kirchweihfeier – überwiegend in der Familie, in der Kirche und in den Wirtschaften statt. Diese Tradition greift nun – Corona und der Not gehorchend – das Konzept des diesjährigen Kärwe-Essens auf.

So bietet beispielsweise Uwe Lang von der Weinstube Bastion drei verschiedene Menüs an: Kalbsrahmbraten mit Bandnudeln und gemischtem Salat, Wildgulasch mit Waldpilzen, hausgemachten Spätzle und gemischtem Salat sowie frische Pfifferlinge in Rahm, Tagliatelle und gemischter Salat. Sven Krätzschmar vom Gasthof Grüner Hof hat einen Rinderschmorbraten mit Salzkartoffeln und seinen hausgemachten Gemüsestrudel mit buntem Salat im Angebot. Patron Jürgen Koch vom Hotel/Restaurant Laurentius schließlich offeriert drei weitere Kreationen: Hohenloher Kalbshaxenscheiben mit Pilzrahmsößle, wildem Brokkoli und Kartoffel-Kräuterpüree, Kärwegöckele „de Luxe“ – Stubenküken mit Hagebuttenmark glasiert – Hokkaidokürbis-Gröst´l mit Spitzkraut und Ducca sowie eine geschmorte Ochsenherztomate mit geschmolzenem Buffala, Steinpilzrisotto mit Spinat und Wildkräutern. Tischreservierung erforderlich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020