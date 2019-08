Als Lehrerin nicht zu ersetzen

Weikersheim.Am letzten Schultag fand in der Mensa der Gemeinschaftsschule die Verabschiedungsfeier von Jutta Lotz statt.

Rektor Peter Pflüger umriss kurz ihren beruflichen Werdegang. Lotz begann im August 1976 ihr Referendariat an der Grund- und Hauptschule Weikersheim mit den studierten Fächern Mathematik und Sport. Im Januar 1982 wurde sie zur Beamtin auf Lebenszeit ernannt, war von 1990 bis 1995 im Erziehungsurlaub für ihre beiden Töchter, und unterrichte dann bis zu ihrer Pensionierung an der Gemeinschaftsschule.

„Jutta Lotz war eine sehr verlässliche Kollegin, engagierte sich weit über die Unterrichtsverpflichtung hinaus und war in allen Klassenstufen eingesetzt, als Klassenlehrerin oder Fachlehrerin. Sie war Mentorin für viele Lehreranwärter in den Fächern Mathematik und Sport, gehörte von Anfang an zum Team der Ersthelfer und belegte zahlreiche Auffrischungskurse. Sie prägte das Schulleben ganz entscheidend mit“, so Rektor Pflüger.

In ihren Abschlussworten betonte Jutta Lotz, dass für sie immer der Schüler im Mittelpunkt gestanden habe, sie ihn in seiner ganzen Persönlichkeit wahrgenommen und versucht habe, nicht nur Bildung zu vermitteln, sondern auch seine sozialen Kompetenzen zu stärken.

„Trotz fortschreitender Digitalisierung sind wir Lehrer neben Wissensvermittler auch wichtige Orientierungshilfen für unsere Schüler beim Einüben der sozialen Kompetenzen, die die Grundpfeiler unserer Welt mit ihren Normen und Werten sind. Ihr seid als Lehrer nicht zu ersetzen“, so Jutta Lotz zum Abschied an ihr Lehrerkollegium. Gelungene Beiträge der Schüler, des Kollegiums und der Pensionäre rundeten die herzliche Feier ab. gms

