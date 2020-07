Ärger über wildes Parkverhalten

Bürgerfragestunde und Baugesuche – der Weikersheimer Gemeinderat hatte bei seiner Sitzung vor der Sommerpause ein respektables Programm abzuarbeiten.

Weikersheim. Trotz Corona-Beschränkungen und Anmeldepflicht nahmen eine ganze Reihe von Einwohnern an der jüngsten Sitzung des Weikersheimer Gemeinderats in der Tauberphilharmonie teil. Bei der Bürgerfragestunde wurde die Verwaltung mehrfach um Auskünfte gebeten.

Doris Wittnebel hatte einen ganzen Strauß an Fragen: Wann im Vorderen Mohlach II die abschließende Teerdecke aufgebracht werde? Bürgermeister Klaus Kornberger: „Erst 2021“, das sei der finanziellen Situation geschuldet. Wittnebel bemängelte die verschärfte Parksituation durch „Straßenparker“ an der neuen Kita/Seniorenresidenz und im Bereich Lerchenweg. Wie die Stadt hier reagieren wolle? Kornberger gab der Einwohnerin recht; zumindest im erstgenannten Bereich werde man das Gespräch mit der Heimstiftung suchen – immerhin gebe es dort eine Garage. Ob an eine energetische Sanierung des Gebäudes Schulstraße 11 gedacht sei? Kornberger blieb ohne konkrete Zusage: Dem Gemeinderat sei es wichtig, sich dem Bestand der kommunalen Gebäude zu widmen. Alternativveranstaltungen im Kärwezeitraum? Der Bürgermeister verwies auf die „vielen Einschränkungen“ zum Corona-Schutz, eine zersplitterte Kärwe mache „keinen Spaß“ und sei auch einfach nicht die Kärwe – also belasse man es z. B. bei einer Ausstellung im Stadtmuseum. Oder andersherum gesehen: „Klein-Kärwen“ – wo auch immer diese stattfinden könnten – wird es heuer nicht geben. Stadträtin Rosi Spitzley ergänzte: Auch der TSV Weikersheim habe nach Diskussion seine traditionelle Spielwiese gecancelt. Schließlich sprach Doris Wittnebel (wie bereits schon im Jahr 2017) noch den baulichen Zustand der so genannten Pionierbrücke an (das Holzbauwerk bei den Tennisplätzen wurde ursprünglich von einer Militäreinheit gebaut). „Das ist nicht ganz so einfach“, so der Verwaltungschef bezogen auf Zuschüsse. Man sei sich ja einig, dass eine Sanierung wünschenswert sei.

Wolfgang Albert fragte nach, ob bei den Baumaßnahmen an der Alten Steige beim Thema Rand-Rasensteine eine Straßenseite vergessen worden sei? Sylvia Thomas erläuterte, dass die bislang „fehlende“ Seite noch ergänzt werden solle. Weiter erwähnte Albert (das schon wiederholt) die unbefriedigende Radfahr-Situation durch die Einbahnstraße (obere Hauptstraße) zum Marktplatz hinunter. Er, so Albert, würde auch einen Schild-Zusatz „Radfahrer frei bis Marktplatz“ bezahlen. Kornberger sagte dazu, dass ein Schreiben an das Landratsamt wegen eines Ortstermins in der Sache „schon rausgegangen“ sei. Schließlich wollte Wolfgang Albert Details wissen, wohin sich notleidende Vereine (coronabedingt) wegen Unterstützungen wenden könnten. Klaus Kornberger: Es sei zu klären, was eine Notlage denn konkret sei – wenn ein Verein in Nöten sei, könne er sich ans Rathaus wenden. Dort werde man im Einzelfall „schauen, was es für Möglichkeiten gibt.“

Nachgefragt wurde noch zum Zustand des Radwegs bei Nassau. Offenbar hat sich aus Bürgersicht die Situation trotz Asphaltbauarbeiten nicht wirklich verbessert. Laut Stadt wird es ergänzende Arbeiten geben – die Maßnahme stehe „arbeitstechnisch“ im Zusammenhang mit laufenden Gesamtmaßnahmen.

Als Wohnort im Trend

Von einem „unglaublichen Zuzug“ berichtete Bürgermeister Kornberger, als es um mehrere, teils größere Bauvorhaben an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet ging. Hausbauer und -besitzer verzeichneten eine große Nachfrage vonseiten potenzieller Mieter – Investitionen in Weikersheim lohnten sich.

Schließlich hatte der Gemeinderat über den Erlass von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen zu befinden. Das Gremium hatte bereits wegen der Pandemie Kindergartenbeiträge ausgesetzt. Im Monat Juni sollen – weil die Betreuung mittlerweile wieder angelaufen ist – Beiträge nur für die jeweils erbrachte Notbetreuung bzw. Teilnahme am eingeschränkten Regelbetrieb erhoben werden. Die Abstimmung erfolgte einstimmig.

Nachrichtlich mitgeteilt wurde durch die Verwaltung, dass die provisorische „Statthalle“ – das Übergangsbauwerk für die Philharmonie-Bauphase – inzwischen verkauft worden sei und noch in diesem Jahr abgebaut werde.

Zur Sprache kam auch die Situation an der aktuellen innerörtlichen Baustelle „Zentraler Omnibusbahnhof“. Dort wurde der Verkehrsfluss mit Sperrungen und Beschilderungen während der Bauphase geregelt (die FN berichteten).

Trotzdem gibt es offenbar Abstimmungsschwierigkeiten unter den Verkehrsteilnehmern, hieß es. Rücksichtnahme sei gefordert, so der Bürgermeister. Man sei froh, das Gros der Maßnahmen in die Ferien gelegt zu haben. Falls es danach Schwierigkeiten mit dem (Schüler-) Busverkehr gebe, könne man über eine Verlegung der Haltestellen nachdenken.

