Ältester Teilnehmer steuert auf die „100“ zu

Laudenbach.Seit mittlerweile 33 Jahren organisiert Albert Wolfert, junior das alljährlich Mitte November stattfindende Albertstreffen. Entstanden ist das Albertstreffen 1986, als sich die Alberts Rupp, Mathes, Wolfert junor nach einem Kirchenbesuch in der Laudenbacher Bergkirche einig wurden, das alljährliche Albertstreffen wieder aufzunehmen – am Namenstag des Heiligen Albert.

So konnte Albert Wolfert junior beim diesjährigen Albertstreffen eine Alberta und zehn Alberts aus dem Main-Tauber-Kreis, dem Landkreis Ansbach und aus dem Raum Stuttgart im Gasthof zur Krone begrüßen. Man freute sich auf das „Treffen im familiären Kreis“ – und auf viele Gedanken und Gespräche in einer gemütlichen und harmonischen Atmosphäre.

Ältester Teilnehmer am Albertstreffen war der Vater des Organisators, Albert Wolfert senior mit 97 Jahren – der Altersdurchschnitt der Alberts betrug 75,7 Jahre.

Besonders freute sich der Organisator, dass die Frau von Albert Zenkert, Hilde an diesem Treffen teilnehmen konnte. Nach dem Mittagessen machten sich die Alberts auf den Weg zum Friedhof um der verstorbenen Alberts zu gedenken. Nach einem sich an den Gräberbesuch anschließenden Ortsrundgang traf man sich nochmals in der Krone, wo sich die Alberts nach einem gemütlichen Beisammensein voneinander verabschiedeten.

Gerne trifft man sich in einem Jahr wieder: Das nächste Albertstreffen findet im November nächsten Jahres statt.

Wer zum nächsten Albertstreffen kommen möchte, wendet sich an den Organisator Albert Wolfert, junior unter Telefon 07934 / 7231. pg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.11.2019