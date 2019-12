Adventsstimmung unter den Arkaden

Es steht der dritte Advent vor der Tür und das heißt: der Weikersheimer Weihnachtsmarkt im herrlichen Ambiente des Schlosses, an den Arkaden und auf dem Marktplatz findet wieder statt.

Weikersheim. Nicht zuletzt wegen des Ambientes zählt dieser Weihnachtsmarkt zu den schönsten im Main-Tauber-Kreis.

Ein großer Christbaum ist auf dem Marktplatz aufgestellt, der Übergang von den Arkaden hin zum Schloss ist beleuchtet und lädt die vielen Besucher in den Schlosshof ein.

Ein großes kulinarisches Angebot lockt die Gäste und sie bummeln gemütlich entlang der rund 40 weihnachtlich geschmückten Buden vor und im Schloss als auch auf den Schlossterrassen. Das ganze Wochenende über findet ein tolles Rahmenprogramm für die ganze Familie statt. Die Kinder etwa lieben das Erzähltheater im Rittersaal und freuen sich auf die kleinen Geschenke, die der Nikolaus mit dem Christkind an seiner Seite verteilt. Am Freitag, 13. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt um 16 Uhr. Um 18.30 Uhr wird er feierlich von Bürgermeister Klaus Kornberger und der Vorsitzenden des Handels- und Gewerbevereins Dr. Eva-Maria Harré-Molineux auf der Bühne im Schlosshof eröffnet. Der Chor der Astrid-Lindgren-Schule umrahmt die Eröffnung. Im Anschluss daran steht eine Andacht in der Schlosskapelle auf dem Programm. An allen Tagen gibt es ein schönes musikalisches Programm mit einheimischen Musikgruppen und Chören.

Schlossführungen werden an diesem Wochenende ebenfalls angeboten. Am Sonntag findet zum Ausklang um 19 Uhr noch ein großes Adventskonzert in der Stadtkirche St. Georg mit den musikalischen Gruppen der Stadt Weikersheim statt.

Besondere Sehenswürdigkeit des Weihnachtsmarktes ist die Holzkrippe mit lebensgroßen Figuren, das nostalgische Karussell und die kleine Dampfeisenbahn, die auf dem Marktplatz aufgebaut ist.

Das detaillierte Programm findet man auf der Internetseite der Stadt Weikersheim.

