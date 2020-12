A-Klasse-Fahrer „abgehauen“

Weikersheim.Unfall im Kreisverkehr-Zeugen gesucht: Einfach abgehauen ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag in Weikersheim.

Gegen 5.45 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem BMW den Kreisverkehr in der August-Laukhuff-Straße. In Höhe der Einmündung nach Schäftersheim kollidierte der BMW seitlich mit einem weiteren Auto, vermutlich eine silberne Mercedes A-Klasse. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr dessen Fahrer einfach weiter. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen. pol

