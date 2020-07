30 200 Euro fließen an die Tauber

Weikersheim.Mit rund 720 000 Euro fördert das Wirtschaftsministerium in einer ersten Tranche in diesem Jahr 17 nichtinvestive Einzelprojekte in zwölf Städten und Gemeinden des Landes. Dies teilte Wirtschafts- und Wohnungsbauministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut mit. Für das nichtinvestive Städtebauförderungsprogramm wurde auch in diesem Jahr ein breites Spektrum an interessanten und kreativen Projekten zur Förderung beantragt. Dabei fließen auch 30 200 Euro nach Weikersheim für die Durchführung der Projekte „Tauberterrasse“.

„Die Kommunen erkennen die Bedeutung der nichtinvestiven Projekte für das soziale Miteinander im Quartier. Das Vorhaben ergänzt die baulich-investiven Maßnahmen im Sanierungsgebiet in besonderer Weise“, schreibt dazu MdL Wolfgang Reinhart in einer Pressemitteilung. So würden die baulichen Maßnahmen in Sanierungsgebieten ergänzt und ein Beitrag zum dauerhaften Erfolg städtebaulicher Erneuerung geleistet. Die Unterstützung des Landes sei dabei sehr wichtig.

Beim Projekt in Weikersheim entwickeln Bürger mit der Tauberphilharmonie Strategien und Konzepte zur Gestaltung des Umfelds des Konzerthauses.

Dabei spielen Veranstaltungen zur Nachhaltigkeit im ländlichen Raum eine entscheidende Rolle. Das ganze Projekt ist Teil des Erneuerungsgebietes „Stadtmitte III“. Die Finanzhilfen des Landes erhalten die Städte und Gemeinden.

Sie können die Fördermittel u. a. zur Deckung der Personal- und Sachkosten eines Quartiersmanagements oder für einen Verfügungsfonds, bei dem die Bewohner selbst über den Einsatz entscheiden, verwenden.

Die Kommunen müssen in der Regel 40 Prozent selbst zu den Kosten beitragen. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020