Walldürn.Auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrdepots „Leinenkugel“ in der Gregor-Mendel-Straße entstehen in einem ersten Bauabschnitt zwölf neue Bauplätze. Den Auftrag für die Erschließungsarbeiten hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag in der Nibelungenhalle an die Firma Alfred Link Hoch- und Tiefbau (Walldürn) zum günstigsten Angebotspreis von 168 972 Euro vergeben.

Die Bauplätze sind zwischen 750 und 900 Quadratmeter groß. Die Zufahrt erfolgt über die Gregor-Mendel-Straße beziehungsweise über eine Stichstraße, die von der bisherigen Zufahrt zu dem Gelände abzweigen wird. Die Lagerhalle im rückwärtigen Bereich des Areals bleibt bestehen. Sie soll durch einen zwei Meter hohen, bepflanzten Erdwall von der Wohnbebauung abgegrenzt werden. Das Areal „Leinenkugel“ bietet Platz für vier weitere Bauplätze. Wann diese erschlossen werden, steht noch nicht fest. rs

