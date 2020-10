„Zwergenstübchen“ öffnet Pforten

Walldürn.Nach kleinkindgerechter Umgestaltung der städtischen Liegenschaft in der Hauptstraße 23 und 25 bieten die selbstständigen Tagespflegepersonen F. Benner und F. Geier in familiärer Atmosphäre sieben Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren im Rahmen der Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR-Projekt) an. Hiermit unterstützt die Stadt Walldürn ein weiteres, sehr flexibles Betreuungsangebot für Walldürner Familien.

Die pädagogische Begleitung des TigeR-Projekts erfolgt durch das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Fachbereich Kindertagespflege. Aufgrund der Neueröffnung stehen derzeit noch freie Betreuungsplätze zur Verfügung.

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag: 7 bis 15 Uhr, Dienstag: 7 Uhr bis 17 Uhr, Freitag: 7 Uhr bis 12.30 Uhr. Kontakt: F. Benner, Telefon 0175/8650869; F. Geier, Telefon 0176/83518286.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.10.2020