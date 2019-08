Zweiter Titelgewinn in Folge

Walldürn.Die Herrenmannschaft des TC Walldürn ist in der 1. Kreisliga (Gruppe 16) ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat mit sechs Siegen aus sechs Spielen souverän die Meisterschaft errungen. 47 gewonnenen Matches standen am Ende lediglich sieben verlorene gegenüber. Mit klaren Siegen gegen Hainstadt (7:2), Schloßau (8:1) und Werbach (9:0) war das Walldürner Herrenteam im Mai vielversprechend in die Saison gestartet, hatte nach der Pfingstpause auch dem Zweitplatzierten Umpfertal (9:0) keine Chance gelassen und die Tabellenführung mit ungefährdeten Erfolgen gegen Külsheim/Hardheim II (7:2) und Buchen (7:2) bis zum Ende der Medenrunde verteidigt.

Mit dem zweiten Titelgewinn in Folge ist für die erfolgreichen Walldürner Spieler Ahmet Aksu, Maik Basler, Leon Beuchert, Christoph Breunig, Dominik Englert, Jonas Link, Laurin Rechner, Matthias Sauer, Heiko Schneider, Stefan Steiniger und Dennis Weber der angestrebte Aufstieg in die 2. Bezirksklasse verbunden. rs

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019