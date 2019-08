Zwei-Tages-Tour nach Mömlingen

Walldürn.Zusätzlich zu den im Wanderplan angekündigten Wanderungen bietet der OWK am Freitag/Samstag, 18./19. Oktober, eine Zwei-Tages-Tour an. Das Ziel ist Mömlingen bei Obernburg. Mit der Bahn geht es Richtung Miltenberg. Bei Weilbach beginnt die gut 35 Kilometer lange Tour über Lützelbach nach Mömlingen. Dort bezieht die Wandergruppe Quartier im Gasthaus „Zur Wolfsschenke“. Nach der Übernachtung führt der etwa 30 Kilometer lange Rückweg über Obernburg in Richtung Miltenberg. Von dort geht es mit der Bahn zurück. Anmeldungen nimmt Wanderführer Ralf Englert bis Freitag, 6. September entgegen. Weitere Informationen zur Wanderung unter Telefon 06282/8309.

