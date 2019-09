Zwei Männer gerieten in Streit

Walldürn.Polizei und Rettungsdienst mussten am Dienstagabend in die Burgstraße in die Nähe des Rathauses ausrücken. Dort war eine Schlägerei gemeldet worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zwischen einem 32-Jährigen und einem 35-Jährigen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen war, bei welcher der Ältere leichte Verletzungen durch einen Faustschlag davontrug. Beim Eintreffen der Streife hatte sich die Situation beruhigt. Der 35-Jährige musste zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Streithähne hatten rund zwei Promille Alkohol intus. Auf den Jüngeren kommt eine Anzeige wegen Körperverletzung zu. pol

