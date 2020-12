Zwei Anträge fanden keine Mehrheit

Walldürn.Bei der Sitzung des Gemeinderates am Montag in der Nibelungenhalle standen auch mehrere Anträge von Fraktionen zum Haushalt 2021 zur Beratung und Beschlussfassung an. Nicht für alle gab es eine Mehrheit.

Ohne Probleme passierte ein Antrag der CDU den Rat, der wie mittlerweile gewohnt unter Corona-Bedingungen tagte. Die Fraktion hatte die Umwandlung der ehemaligen Skateranlage am Parkplatz Auerbergzentrum zu einem Sportfeld beantragt. Dort soll es dann eine Street-Basketballanlage geben. 10 000 Euro werden dafür im Haushaltstitel „Spiel- und Sportplätze“ eingestellt.

Mit der Einigkeit war es bei einem Antrag der DCB dann vorbei. Die Fraktion beantragte die Förderung zur Schaffung von selbst genutztem Wohneigentum durch Familien mit Kindern durch einen finanziellen Zuschuss der Stadt. Ziel sei, sagte DCB-Sprecher Jürgen Schmeiser, bauwillige junge Familien zu fördern. 1000 Euro pro Kind soll es demnach beim Kauf eines bebauten oder unbebauten Grundstücks zu eigenen Wohnzwecken geben. 1000 Euro seinen ein Betrag, der sicher geschätzt würde. Der Stadt würden, je nach Ausgestaltung, keine oder geringe Kosten entstehen. Einverstanden wäre die Fraktion auch mit einer probeweisen Einführung. Der Fördderumfang würde bei etwa 10 000 bis 15 000 Euro liegen.

Herbert Kilian (SPD), Fabian Berger (CDU) und Jürgen Mellinger (SPD) sprachen sich gegen diese Prämie aus. Dass sei nicht Aufgabe der Stadt und der Kreis der Personen, der gefördert wird, sei zu eng gefasst. Jürgen Mellinger regte die Bildung einer Kommission aus den Reihen des Gemeinderates an, die – ähnlich wie bei den Vereinsförderrichtlinien – die Verteilung des Geldes festlegt. In den Haushalt eingestellt wurden nämlich 15 000 Euro für Familienpolitik, dafür gab es eine Mehrheit, nicht aber für den Antrag der DCB.

Keine Mehrheit gab es für einen weiteren Antrag der CDU. Die Fraktion hatte die Gewährung eines Zuschusses durch Bereitstellung von Müllsäcken, die Familien mit neugeborenen Kindern zugute kommen sollen. Dort gebe es mehr Müllaufkommen, etwa durch Windeln. Während Steffen Ullmer und Bernd Müller (beide CDU) das als gute Sache für Neubürger einstuften, sprachen sich Herbert Kilian und Jürgen Schmeiser dagegen aus. Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen hätten eventuell ebenfalls einen höheren Müllanteil. Besser seien Gutscheine zur freien Verwendung, die nicht an Produkte gebunden sind.

In den Haushalt eingestellt wurden auf Beschluss des Rates dann 8000 Euro für Familien mit Neugeborenen, über die Verteilung entscheidet dann die Kommission. mar

