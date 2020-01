Zusätzliche Kinderarztsitze in Miltenberg

Miltenberg.Im Landkreis Miltenberg dürfen sich zwei zusätzliche Kinderärzte niederlassen. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) am Freitag in einer Presseerklärung mitgeteilt. Einer entsprechend geänderten Bedarfsplanung hat der Gemeinsame Bundesausschuss zugestimmt. Nach den neuen Berechnungszahlen beträgt der Versorgungsgrad bei den Kinderärzten im Landkreis Miltenberg bei 87,4 Prozent.

Bisher lag er mit den vorhandenen 6,5 Kinderarztsitzen bei rund 120 Prozent. Damit galt der Landkreis rein rechnerisch als überversorgt und war für weitere Niederlassungen gesperrt. Diese Darstellung haben in den vergangenen Jahren weder der Landrat noch die Gremien der „Gesundheitsregion plus“ geteilt, da die statistische Darstellung nicht der „tatsächlichen schlechten Versorgung der Familien im Landkreis Miltenberg entspricht“, so Landrat Jens Marco Scherf.

Unzureichende Versorgung

Er und die „Gesundheitsregion plus“ freuen sich deshalb über die erfreuliche Nachricht aus München. Die „Gesundheitsregion plus“ hatte seit ihrer Gründung im Jahr 2015 für die Erhöhung der Anzahl der Kinderärzte im Landkreis Miltenberg eingesetzt. Landrat Scherf war diesbezüglich wiederholt an die Kassenärztliche Vereinigung herangetreten und hatte immer wieder auf die Elternbeschwerden und die unzureichende kinderärztliche Versorgung im Landkreis hingewiesen. Alle Versuche, eine Aufstockung zu erreichen, waren jedoch von der KVB abgelehnt worden.

„Der nun erreichte Erfolg zeigt, dass es gut ist, wenn wir parteiübergreifend gemeinsam am Wohl der Menschen im Landkreis Miltenberg engagiert zusammenarbeiten“, würdigt Landrat Scherf das gemeinsame Wirken von Kommunalpolitik und örtlichen Abgeordneten.

Die Entscheidung über die Besetzung der neuen Vertragsarztsitze liegt, wie die Kassenärztliche Vereinigung in ihrer Presseerklärung weiter mitteilt, nicht bei ihr, sondern bei den dafür zuständigen Zulassungsausschüssen in den Regierungsbezirken. Diese seien per Gesetz unabhängig, nicht an Weisungen gebunden und paritätisch mit Vertretern der Ärzte und der Krankenkassen besetzt.

Landrat Scherf und die „Gesundheitsregion plus“ hoffen nun, dass die für die Familien im Landkreis dringend benötigten beiden neuen Kinderarztsitze auch zügig besetzt werden können.

