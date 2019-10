„Zukunft aktiv zum Besseren verändern“

Über ein unterhaltsames Programm mit viel Musik, Tanz und einem Vortrag über Bewegung durften sich die Besucher des Kreisseniorentags in der Nibelungenhalle freuen.

Walldürn. Mit viel Musik und Gesang, sportlichen Vorführungen und verschiedenen Angeboten zum Mitmachen sowie einem interessanten Vortrag war am Dienstag für die rund 300 Besucher des Kreisseniorentags im Rahmen der Neckar-Odenwald-Tage 2019 in der Nibelungenhalle ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Nach der musikalischen Begrüßung mit der sechsköpfigen „Fröhlichen Singrunde“ aus Walldürn begrüßte der Vorsitzende des Kreisseniorenrates des Neckar-Odenwald-Kreises, Bernd Ebert (Ravenstein-Erlenbach), die in großer Anzahl aus dem gesamten Neckar-Odenwald-Kreis angereisten Senioren und Ehrengäste, ehe Heidrun Eyermann (Obrigheim) als Moderatorin durch das Programm führte.

Nach kurzen Ausführungen von Bernd Ebert zum Motto des Kreisseniorentages „Wir mischen mit“ und zur Bedeutung der Seniorenräte gerade in einem ländlich geprägten Landkreis sprach Bürgermeister Markus Günther in seinem Grußwort von einer Zeit tiefgreifender Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur. „Einerseits werden die Menschen immer älter und andererseits werden immer weniger Kinder geboren“, so Günther. Dies habe zur Folge, dass der Anteil der über 50-Jährigen an der Gesamtbevölkerung immer mehr zunehme.

Für eine Kommune sei es deshalb eine existenzielle Frage, die Interessen ihrer älteren Bewohner zu berücksichtigen und ihnen Möglichkeiten der Mitbestimmung und für ein aktives Altern zu bieten.

Viele ehrenamtlich aktive Senioren

„Ob digital oder analog, die Zukunft ist ungeduldig“, zitierte Landrat Dr. Achim Brötel den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und versuchte damit deutlich zu machen, dass es das gemeinsame Interesse aller sein müsse, diese Zukunft aktiv zum Besseren zu verändern. Der Kreisseniorenrat tue dies seit vielen Jahren auf mustergültige Weise.

Er finde es bewundernswert, wie viele ältere Menschen sich im Neckar-Odenwald-Kreis auf eine außergewöhnliche Weise ehrenamtlich engagieren, so Brötel. Sei es in Vereinen, in der Kirche, in der Kommunalpolitik, im Natur- und Umweltschutz, in der Flüchtlingsarbeit, in Rentnerinitiativen oder eben im Kreisseniorenrat. Für dieses Engagement dankte der Landrat und wünschte den Besuchern des Kreisseniorentags einen unterhaltsamen, Nachmittag.

Ein von der DRK-Gymnastikgruppe Walldürn dargebotener Bewegungstanz, der die Besucher zum Mitmachen animierte, leitete zum Festvortrag des Ehrenpräsidenten des Badischen Sportbundes, Heinz Janalik (Mosbach), über. Unter dem Leitwort „Körperlich und geistig fit im Alter“ befasste er sich mit der sportlichen Fitness und einer gesunden Ernährung als Voraussetzungen für geistige Fitness bis ins hohe Alter (siehe Bericht unten).

Mit einer begeisternden Hip-Hop-Breakdance-Darbietung der Gruppe „X-Ception“ des Integrationsprojekts des TSV Buchen ging es in eine halbstündige Pause, die viele Senioren zu einem kurzen Besuch der im Foyer der Nibelungenhalle aufgebauten Informationsstände aller mitwirkenden Mitgliedsorganisationen nutzten.

Nach der Pause demonstrierte die Breakdance-Tanzformation „Zzyzx“ des Integrationsprojekts des TSV Buchen ihr Können, ehe beide Gruppen gemeinsam eine Zugabe aufs Parkett legten.

Moderatorin Heidrun Eyermann widmete sich danach in einem humorvoll geführten Telefon-Zwiegespräch mit einer Freundin dem Leitwort des Kreisseniorentags „Wir mischen mit“ und versuchte diese davon zu überzeugen, ebenfalls im Kreisseniorenrat aktiv mitzuwirken.

Weiter ging es mit einer Tanzvorführung der Tanzgruppe Walldürn, dem Beitrag eines dreiköpfigen Akkordeon-Ensembles der Städtischen Musikschule Walldürn und dem Auftritt einer Nachwuchs-Schautanzgruppe des TSC Walldürn.

Begleitet vom gesamten Akkordeon-Ensemble der Städtischen Musikschule Walldürn erklangen schließlich einige von der „Fröhlichen Singrunde“ aus Walldürn dargebotene Volkslieder, die von den textkundigen Senioren in der Nibelungenhalle lautstark mitgesungen wurden.

Mit Dankesworten des Vorsitzenden des Kreisseniorenrates, Bernd Ebert, und mit dem zum Abschluss gesungenen „Badnerlied“ klang der Kreisseniorentag aus. ds

