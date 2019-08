Zukünftig nur noch 18 Pfarrgemeinderäte

Adrian Ambiel tritt am 1. September als neuer Gemeindereferent die Nachfolge Anne Trabold an. Ambiel ist zurzeit noch in der Gemeinde Hardheim tätig.

Schüler der Klasse 10B der Konrad-von-Dürn-Realschule haben zusammen mit ihrem Lehrer einen kindgerechten Kirchenführer für die Basilika erstellt.

Pfarrgemeinderat Alois Weismann reklamierte, dass das Schlagwerk der Turmuhr in der Kirche in Hornbach schon seit zwei Jahren defekt ist.

Pfarrgemeinderätin Petra Berberich aus Glashofen informierte, dass die Walldürner Minis wegen des momentan zu kleinen Aufenthaltsraumes an sie herangetreten seien. ds