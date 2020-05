Zeitgemäße Arbeitsplätze in den Schulen

Walldürn.Mit dem Schulnetzwerk der Auerbergschulen befasste sich der Gemeinderat bei seiner Sitzung in der Nibelungenhalle am Montag.

Wolfgang Teichmann gab den Räten die nötigen Informationen. Aufgrund des auslaufenden Leasingvertrages wurde durch die IT-Administration neue Hard- und Software für das Schul- und Verwaltungsnetzwerk der beiden Schulen im Bildungszentrum Walldürn ausgeschrieben.

Insgesamt werden zwei PC-Räume in der Konrad-von-Dürn-Realschule und ein PC-Raum in der Auerberg-Werkrealschule mit neuen Computern ausgestattet. Ebenso sind in den einzelnen Fachräumen wie Physik, Chemie, Musik oder Technik jeweils einzelne Arbeitsplätze vorgesehen, um dort zeitgemäß unterrichten zu können.

Auch Server, Drucker, Präsentations- und Netzwerktechnik werden in diesem Zuge ausgetauscht beziehungsweise erweitert und auf einen aktuellen Stand gebracht.

In der Ausschreibung wurden ebenfalls die Arbeitsplätze in den Sekretariaten und Rektoraten berücksichtigt, da die dortigen Computer veraltet und aufgrund inzwischen abgekündigter Betriebssysteme ein konformes Arbeiten nach der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr möglich ist.

Die Hardware wird nicht käuflich erworben, sondern geleast. Die Finanzierung erfolge durch einen Leasingvertrag, Dauer 60 Monate.

Der Gemeinderat vergab den Lieferauftrag für die ausgeschriebene Hardware im Bildungszentrum an die Firma Indasys aus Stuttgart. Laut Teichmann in Walldürn als „zuverlässiger Lieferant“ bekannt.

Die Firma CHG aus Weingarten bekam den Auftrag zur Finanzierung. Sie stehe der Stadt, so Teichmann, seit 20 Jahren als Finanzpartner zur Seite. mar

