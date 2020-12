Zahlenwerk für die kommenden Jahre vorgestellt

Walldürn.Der Haushalt 2021 und die Finanzplanung 2022 bis 2024 waren Themen bei der Sitzung des Finanzausschusses. Der Ausschuss tagte im Haus der offenen Tür unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther.

Zum Punkt „Haushalt 2021“ gab Stadtkämmerer Joachim Dörr den Räten einige Informationen. Die Verwaltung habe die in der jüngsten Gemeinderatsitzung aufgezeigten Entwurfszahlen für den Ergebnishaushalt 2021 nebst Finanzplanung 2022 bis 2024 weiter fortgeschrieben. Durch die vorliegenden Eckdaten im Finanzausgleich haben sich die Planzahlen wesentlich verbessert: 2021 um 31 740 Euro, 2022 um 144 890, 2023 um 490 990 und 2024 um 500 900 Euro, somit in der Gesamtsumme aller vier Jahre um rund 1,168 Millionen Euro.

Planzahlen angepasst

Weitere Anpassungen in den Planzahlen der Ergebnishaushalte 2021 bis 2024 ergaben in der Summe Mehraufwendungen gegenüber der bisherigen Planung von 34 280 Euro, so dass sich die Planzahlen gegenüber der Vorlage zur Sitzung um 1,134 Millionen Euro verbessert haben.

Liquidität vorhanden

Der aktuelle Entwurf des Ergebnishaushalts 2021 weist bei Erträgen in Höhe von rund 29,15 Millionen Euro Aufwendungen in Höhe von circa 31,90 Millionen Euro aus, und somit ein ordentliches Ergebnis von rund Minus 2,76 Millionen Euro. Damit wird die gesetzliche Erfordernis der Gemeindeordnung nicht erfüllt, nach welcher der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen gedeckt werden soll. Durch die aus den Vorjahren vorhandene Liquidität kann dies jedoch in 2021 kompensiert werden, so dass ein genehmigungsfähiger Haushalt vorgelegt werden konnte.

Im Finanzhaushalt sind auch die Investitionen beinhaltet. Das Volumen im investiven Bereich beträgt nach momentanem Stand 14,05 Millionen Euro. Davon sind knapp sechs Millionen Euro neu veranschlagte Mittel für Maßnahmen, die bereits im Haushalt 2020 geplant waren, aber aus verschiedenen Gründen noch nicht begonnen bzw. fertiggestellt werden konnten.

An Tilgungen sind für 2021 insgesamt rund 1,26 Millionen Euro geplant. Eine Kreditneuaufnahme ist im Jahr 2021 nicht vorgesehen, jedoch im Finanzplanungszeitraum erforderlich.

Die geplanten Einnahmen im Investitionsbereich belaufen sich nach aktuellem Stand auf 6,73 Millionen Euro. Der investive Bereich erfordert damit einschließlich Tilgungen eine Kostendeckung von 8,58 Millionen Euro, die 2021 durch freie Liquiditätsmittel ausgeglichen werden kann. Für den Finanzhaushalt gibt es allerdings keine gesetzliche Ausgleichspflicht.

Zum Jahreswechsel wird durch die Verwaltung geprüft, für welche Maßnahmen, die im investiven Bereich 2020 vorgesehen waren und nicht oder nur teilweise realisiert werden könnten, gegebenenfalls ein nicht benötigter Haushaltsansatz im Jahr 2021 neu erfolgt, sofern nicht bereits im jetzigen Planungsstand berücksichtigt. Dies berührt bei gleichbleibenden Einnahmen oder Ausgaben jedoch nicht die Liquidität zum Jahresende 2021, da dadurch das Rechnungsergebnis 2020 belastet beziehungsweise entlastet wird.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 rechnet die Verwaltung mit einer vorhandenen Liquidität von circa 25 Millionen Euro. Klar sei, dass die Entwicklung der Liquidität von 2021 bis 2024 nicht ohne erhebliche Kreditaufnahmen zu bewältigen ist. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, im Investitionsbereich mindestens drei Millionen Euro im Planungszeitraum 2021 bis 2024 einzusparen und dazu im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe der Tilgungen (Zeitraum 2021 bis 2024) von 4,468 Millionen Euro einzuplanen, um die Mindestliquidität von 850 000 Euro nicht zu unterschreiten.

Höherer Kredit möglich

Möglicherweise muss 2022 sogar eine höhere, kurzfristig zu tilgende Kreditaufnahme eingeplant werden, um zum Jahresende 2022 die Mindestliquidität nicht zu unterschreiten. Hier muss jedoch derzeit noch abgewartet werden, welche finanzielle Auswirkungen durch die Corona-Pandemie noch den städtischen Haushalt belasten und wie die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ist.

Besonders angemerkt wurde vom Stadtkämmerer noch, dass Mittel zur Realisierung der Großprojekte „Auerberg-Werkrealschule“, „Nibelungenhalle“ und „Historisches Rathaus“ derzeit nicht eingestellt sind, und hinsichtlich der Thematik und Problematik Abwasser zunächst noch die hier laufenden und 2021 abschließenden technischen Untersuchungen abgewartet werden müssen, um hier verlässliche Planungen vorzunehmen. Ebenso verhält es sich mit der Abwasserbeseitigung im Bereich des Verbandsindustrieparks. Wie Joachim Dörr abschließend sagte, soll über diesen Haushaltsentwurf in der Sitzung des Walldürner Gemeinderates am 14. Dezember in der Nibelungenhalle abschließend beraten werden, um diesen dann in der Januar-Sitzung 2021 zu verabschieden.

Diesen detaillierten Ausführungen von Stadtkämmerer Joachim Dörr schloss sich noch eine Diskussionsrunde an. ds

