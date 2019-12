Zahlenwerk der Jahresrechnung 2018 beraten

Walldürn.Die Punkte Haushaltsplan 2018/2019 – Jahresabschluss 2018“, Berichte und Kirchenentwicklung 2030 im Erzbistum Freiburg prägten die Sitzung des Pfarrgemeinderates der römisch-katholischen Pfarrgemeinde im Pfarrsaal.

Nach der Begrüßung durch den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Wolfgang Eisenhauer und einem von Pfarrgemeinderätin Andrea Hemberger vorgetragenen geistlichen Impuls stand der Haushalt auf der Tagesordnung.

Wie Helmut Hotzy als stellvertretender Stiftungsratvorsitzender sagte, weise die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 folgende Zahlen auf: Die Erträge beziffern sich auf rund 4,175 Millionen Euro. Untergliedert in die Posten Schlüsselzuweisungen 885.000 Euro, Zuschuss Kommune 2,5 Millionen Euro, betriebliche Erlöse 530 000 Euro, Spenden 100 000 Euro sowie Sonstiges 160 057 Euro.

Die Gesamtsumme der Aufwendungen beläuft sich auf circa 3,243 Millionen Euro. Unterglieder in die Haushaltsposten Personal 2,8 Millionen Euro, Verwaltungsaufwand 91 000, Verwaltungsgebühren 105 000 Euro, Honorare 185 000 und Sonstiges 61 744. Hinzukommen kommen noch „sonstige Aufwendungen“ von 1,302 Millionen Euro (bauliche Instandhaltung 1,116 Millionen, Bewirtschaftungskosten Grundstücke/Gebäude 180 000 und Sonstiges 5900 Euro) sowie Bausubstanzerhaltungsrückstellungen in Höhe von 91 557 Euro. Somit ergebe sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 461 144 Euro. Als Gründe wurden von Hotzy die Abrechnung von Projekten (Baumaßnahmen) genannt.

Näher auf die Bilanz der Kirchengemeinde Walldürn 2018 zu sprechen kommend, benannte Hotzy bei den Aktiva die Gesamtsumme mit rund 3,659 Millionen Euro (Anlagevermögen 32 301, Umlaufvermögen 1,840, fehlendes Vermögen für Bausubstanzerhaltung 1,787 Millionen Euro) und bei den Passiva die Gesamtsumme ebenfalls mit 3,659 Millionen Euro, darunter Rückstellungen mit 2,27 Millionen und Verbindlichkeiten mit 1,265 Millionen Euro.

Auf die Haushaltssituation der Kirchengemeinde eingehend nannte Hotzy unter anderem „Besonderheiten Wallfahrt“ (höhere Personalausgaben, höhere Ausgaben für Kirchenmusik, höhere Einnahmen aus Kollekten, zusätzliche Zuweisungen des Ordinariats) und „Problem Bausubstanzerhaltungsrückstellungen“ mit einem Deckungsgrad von nur 20 Prozent. Grund hierfür sind die Unterhaltung von 16 Kirchen und Kapellen, zwei Gemeindehäusern, drei Pfarrhäusern, vier Kindergärten, Sonderstellung Kirche St. Marien in Walldürn) oder die unterdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung.

Die Haushaltssituation der Kirchengemeinde sei geordnet, die Finanzspielräume eingeengt und die anstehenden Großprojekte wie Wallfahrtsplatz oder Orgel nur mit Sonderförderung des Ordinariats realisierbar. Somit würden also große Herausforderungen auf den neuen Pfarrgemeinderat warten, der im nächsten Jahr für die Dauer von fünf Jahren gewählt werde. Anschließend beschloss der Pfarrgemeinderat einstimmig, den Fehlbetrag in der Bilanzsumme von 461 143 Euro in Verlustvortrag umzuwandeln.

Der stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrates, Helmut Hotzy, berichtete über die Arbeit dieses Gremiums seit der letzten Pfarrgemeinderatssitzung. Bei zwei Sitzungen ging es unter anderem um die Kirche St. Marien (Reparaturarbeiten am Dach, neuer Liedanzeiger), die Kirche St. Marien Wettersdorf (Unterbau für Pieta, Kerzenständer und Schriftenstand), die Kirche St. Sebastian Rippberg (WC-Anlage, Grundreinigung des Außenareals der Kirche, die Kirche St. Valentin Altheim (Personalveränderungen im Mesnerbereich, eine Brandverhütungsschau im Pfarrheim oder die Bergkirche Rippberg (Holzwurmbehandlung).

Zur Pfarrgemeinderatswahl am 22. März sagte Wolfgang Eisenhauer, dass 18 Frauen und Männer in den gemeinsamen Pfarrgemeinderat zu wählen sind. Die Wahl wird in vier Stimmbezirken als unechte Teilortswahl durchgeführt. Der amtierende Pfarrgemeinderat hat in seiner Sitzung am 24. Juli 2019 beschlossen, die Gesamtzahl von 18 zu vergebenden Sitzen und die folgende Anzahl von Sitzen je Stimmbezirk beschlossen: Pfarrei Altheim 3 Sitze, Pfarrei Glashofen 3 Sitze, Pfarrei Rippberg mit der Filialgemeinde Hornbach 3 Sitze, Pfarrei 9 Sitze.

Die Stimmabgabe ist möglich durch Online-Wahl, durch Briefwahl auf Antrag oder durch Präsenzwahl in einem Wahllokal am Wahltag. Die Online-Wahl endet am 20. März 2020 um 18 Uhr, Briefwahlschluss ist der 20. März , 18 Uhr, und die Präsenzwahl natürlich am Wahltag. Bis zum 20. Januar muss die persönliche Wahlbenachrichtigung mit Zugang zur Online-Wahl erfolgen, bis zum 26. Januar müssen die Vorschläge für die Kandidierenden im Pfarrbüro abgegeben werden, die Materialien hierfür liegen im Pfarrbüro aus. Bis 20. Februar muss dann die Zulassung der Wahlvorschläge und bis zum 8. März die Bekanntgabe der Kandidierenden erfolgen.

Zum Thema „Kirchenentwicklung 2030 im Erzbistum Freiburg“ muss die Kirchengemeinde bis Weihnachten eine Stellungnahme abgeben und diese dem Erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg zukommen lassen.

Mit abschließenden, an den Gesamtpfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Walldürn gerichteten Dankesworten des Stadtpfarrers und des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden für die im zu Ende gehenden Jahr 2019 geleistete engagierte Mitarbeit und gute Zusammenarbeit endete die Sitzung.

