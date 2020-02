Walldürn.Die Stadt bekommt ein neues Logo und einen neuen Slogan. Beides wurde in der Sitzung des Gemeinderates am Montag im Haus der offenen Tür vorgestellt. Und zwar vom Sieger eines Ideenwettbewerbs. Den hatte die Agentur „maxmedia“ aus Walldürn gewonnen, Inhaber Maximilian Dunkel präsentierte seine Ideen. Der Slogan lautet „Wundervolles Walldürn“, das Logo ist ein stilisiertes W.

Vorgeschichte erläutert

Bürgermeister Markus Günther war zuvor auf die Vorgeschichte eingegangen. Der Gemeinderat hatte am 24. September 2018 das Büro Dr. Rombach & Jacobi Kommunikation mit der Entwicklung eines Markenmodells für die Stadt Walldürn beauftragt. In diesem Prozess wurden zwei Workshops durchgeführt. Aus den Workshop-Ergebnissen und Anregungen der Bürger wurde ein Markenmodell erarbeitet, das die Kernwerte und den Markenkern der Stadt Walldürn beschreibt. Diese Inhalte sollen nun in die Kommunikation der Stadtverwaltung integriert werden. Dazu wurde dem Gemeinderat am 1. Juli 2019 vorgeschlagen, ein neues Logo und einen neuen Slogan zu entwickeln.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung im November 2019 einen Agenturwettbewerb beschlossen. Die Verwaltung wurde zudem beauftragt eine entsprechende Jury zu bilden. Diese setzte sich aus Vertretern der drei Gemeinderatsfraktionen, dem Bürgermeister sowie zwei mit der Kommunikation betrauten Bediensteten der Stadtverwaltung zusammen. Die drei Agenturen präsentierten ihre Entwürfe am 12. Februar vor der Jury. Die Jury ermittelte den Sieger des Wettbewerbs, der seinen Vorschlag in der Sitzung des Gemeinderates am Montag vorstellte.

Maximilan Dunkel hatte seine Präsentation unter das Motto „Ein neuer Auftritt für die Stadt“ gestellt. Es müsse auf den ersten Blick erkennbar sein, was das Logo ausdrücken soll und Gäste und Bürger ansprechen.

Fabian Berger (CDU) sagte, über mehrere Workshops habe man die Kernbotschaften herausgearbeitet: familienfreundlich, gemeinschaftsbildend, traditionsbewusst, entspannt und nah beieinander. „Der kurze und knackige Slogan ,Wundervolles Walldürn’ fasst dies sehr gut zusammen.“ Und das stilisierte W schaffe einen Wiedererkennungswert.

Jürgen Schmeiser (DCB) kündigte an, dass sich die Mehrheit seiner Fraktion bei der Abstimmung enthalten werde. Das richte sich nicht gegen das vorgestellte Ergebnis – „das ist akzeptabel“. Die finanzielle Situation der Stadt lasse die Ausgaben für ein solches Projekt aber nicht zu. Jürgen Miko fragte nach, wie es jetzt weiter geht. Die alten Logos werden nach und nach ersetzt, so der Bürgermeister. Was bedeutet, dass es noch eine Weile altes und neues Logo nebeneinander geben wird.

Bei der Abstimmung wurde deutlich, dass sich nicht jedes Gemeinderatsmitglied mit dem neuen Logo anfreunden konnte. 18 Räte stimmten mit Ja, drei mit Nein, zehn enthielten sich. mar

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020