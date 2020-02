„Worlds of Musical“ wurde abgesagt

Walldürn.Die Veranstaltung „The World of Musicals“, die am 6. März in der Nibelungenhalle stattfinden sollte, wurde abgesagt. Das teilte der Veranstalter Reset Production gestern mit. „Zu unserem Bedauern entwickelte sich die Nachfrage leider entgegen unseren Erwartungen und Erfahrungen, was der Qualität dieser Produktion nicht gerecht wird. Dies ist eine Entscheidung, die wir uns nicht leicht gemacht haben und wir bedauern diese Absage außerordentlich, hoffen gleichzeitig auf Verständnis“, heißt es in der Mitteilung.

Kunden biete man an, ihre Tickets für eine andere Veranstaltung umzutauschen. Dazu können sie sich unter www.resetproduction.de eine neue Show aussuchen und das Unternehmen über ihre Auswahl informieren, gern per Mail an kundenservice@resetproduction.de

Folgende Shows finden unter anderem in der näheren Umgebung statt:

5. März, „The World of Musicals“, Stadthalle Sinsheim; 8. März, „Dance Masters“, Stadthalle Sinsheim; 20. März „Forever Queen“, Stadthalle Lauda-Königshofen.

Sollten die Kunden nichts im Showangebot finden, können bisher erworbene Tickets bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, bei denen sie gekauft wurden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.02.2020