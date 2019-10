Wolfgang Dell Schützenkönig

Rippberg.Zur Proklamation des neuen Schützenkönigs und zur Ehrung der Vereinsmeister haben sich die Mitglieder der Schützenabteilung des SV Rippberg am Sonntagmittag im Gasthaus „Linkenmühle“ getroffen. Oberschützenmeister Kuno Bauer sprach eingangs von wie gewohnt guten Ergebnissen. Die Abstände seien gegenüber dem vergangenen Jahr etwas deutlicher ausgefallen. Eng sei es nur bei den Rittern zugegangen. „Beim Ehrenpokal war der Sieger ganz eindeutig“, so Bauer. Am Königsschießen haben sich neun Schützen beteiligt, darunter wie in den Jahren zuvor eine Frau.

Vor der Siegerehrung dankte der Oberschützenmeister allen Teilnehmern und Helfern, die zum Gelingen des Königsschießens beigetragen haben. Ein besonder Dank galt Bernhard Pfeiffer für die Auswertungen der Schützenscheiben und die Herstellung der Königsscheibe, die das Motiv der katholischen Pfarrkirche Sankt Sebastian in Rippberg ziert.

Jubiläum im Jahr 2020

Ortsvorsteher Wolfgang Stich dankte der Schützenabteilung für die Durchführung der Vereinsmeisterschaft, des Königsschießen und der Königsfeier. Er wies außerdem auf die bevorstehende 100-Jahr-Feier im Oktober 2020 hin. Für die Zukunft wünschte Stich der Schützenabteilung weiterhin gut Schuss.

Die Preisverleihung nahmen schließlich Oberschützenmeister Bauer und Sportleiter Richard Popp vor. Vereinsmeister 2019 (Luftgewehr aufgelegt stehend) wurde mit 308,1 Ringen Bernhard Schmidt, gefolgt von Jutta Ott-Dahlhues mit 305,2 Ringen und Kuno Bauer mit 301,4 Ringen. Beim Luftgewehr sitzend aufgelegt schießen belegte Walter Gärtner mit 303,7 Ringen den ersten Platz. Platz zwei errang Richard Popp mit 303,6 Ringen vor Christina Kreuzer mit 300,8 Ringen.

Den Ehrenpokal für die meisten abgegebenen Zehner holte sich mit einem 27 Teiler Kuno Bauer, gefolgt von Bernhard Schmidt (56 Teiler), Herbert Klim (106 Teiler), Jutta Ott- Dahlhues (133 Teiler), Christina Kreuzer (138 Teiler) und Wolfgang Dell (215 Teiler).

Richtig spannend im Saal wurde es vor der Proklamation des neuen Schützenkönigs. Nach einer kurzen Atempause gab Oberschützenmeister Kuno Bauer bekannt, dass sich Wolfgang Dell mit einem 17 Teiler zum ersten Mal die Königsscheibe gesichert hat. Ihm folgten Kuno Bauer (24 Teiler) als erster Ritter und Bernhard Schmidt (28 Teiler) als zweiter Ritter. Die weiteren Plätze belegten Richard Popp (38 Teiler), Christina Kreuzer (48 Teiler) und Jutta Ott-Dahlhues (91 Teiler). Somit ging die von Walter Gärtner gestiftete Königsscheibe samt Schützenkette an den neuen Schützenkönig Wolfgang Dell. hape

