Wohn- und Funktionscontainer abgebaut

Walldürn.Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor vier Jahren waren bis zu 120 Menschen in den Wohncontainern in der Buchener Straße untergebracht. Inzwischen erinnert auf dem früheren Lidl-Gelände kaum noch etwas an die damaligen Ereignisse.

Im Verlauf der Woche haben Mitarbeiter der Firma Wiesbauer den restlichen Teil der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft des Landkreises abgebaut, auf Lkw verladen und abtransportiert.

Wegen des Rückgangs der Flüchtlingszahlen in den vergangenen Jahren standen die Wohncontainer seit November 2017 weitgehend leer. Bereits Anfang August 2019 hatte deshalb eine Fachfirma 54 Module demontiert. Diese werden seitdem als Unterkunft für Mitarbeiter einer Baufirma genutzt.

Die nun abgebauten 54 Wohn- und 15 Funktionscontainer hat das Landratsamt bereits Anfang des Jahres an einen Interessenten in Calw verkauft.

Der Landkreis hatte das ehemalige Lidl-Gelände im Oktober 2015 erworben, um schnell zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten schaffen zu können. In dem früheren Einkaufsmarkt lebten zunächst rund 100 Asylbewerber in engen, mit Bauzäunen und Plastikplanen abgetrennten Bereichen.

Weil diese Verhältnisse auf Dauer nicht tragbar waren, errichtete der Landkreis im Jahr 2016 auf dem Parkplatz die aus speziellen Containern bestehende Anlage mit überwiegend Einzelzimmern, aber auch Wohnbereichen für Familien sowie Büro- und Funktionsräume.

Gelände verkauft

Damals gab es Überlegungen, das Gebäude langfristig zu einem Logistikzentrum auszubauen und darin unter anderem Material für den Katastrophenschutz zu lagern.

Das gesamte ehemalige Lidl-Gelände hat das Landratsamt zwischenzeitlich an die Firma Böhrer Baumaschinen verkauft und das Gebäude von dem Unternehmen als Lagerfläche angemietet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020