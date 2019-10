Wirtschaftlichkeit in Zweifel gezogen

Auf dem Gelände des früheren Edeka-Marktes in der Hornbacher Straße will ein Investor ein Pflegeheim bauen. Auf städtischer Seite hält sich die Freude über das Projekt in engen Grenzen.

Walldürn. Nach jahrelangem Leerstand des ehemaligen Edeka-Marktes in der Hornbacher Straße zeichnet sich für das Areal eine neue Nutzung ab. Ein Investor will das Gebäude abreißen und auf dem Grundstück

...