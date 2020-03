„Wind des Wandels fordert uns alle“

Reinhardsachsen/Neckar-Odenwald-Kreis.Sehr gut besucht war die Mitgliederversammlung der Landseniorenvereinigung Neckar-Odenwald-Kreis , die in der „Tenne“ des Akzent-Hotels Frankenbrunnen im Walldürner Stadtteil Reinhardsachsen stattfand. In deren Mittelpunkt stand neben den Tätigkeits- und Rechenschaftsberichten ein Gastvortrag von Dekan Rüdiger Krauth über das Thema „Der Wind des Wandels fordert uns“.

Fünf Vorstandssitzungen

Im Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden Erwin Brauß sagte der, im zurückliegenden Jahr fanden fünf Vorstands- und Beiratssitzungen statt. Zudem unternahm der Verein eine Frühjahrsfahrt nach Frankfurt und einen Mai-Ausflug zu einem Spargelerzeuger in Durmersheim mit anschließender Weiterfahrt nach Bruchsal und der dortigen Besichtigung des Schlosses.

Im Juni ging es für die Teilnehmer nach Pforzheim und Bad Wildbad. Die Tagesfahrt im Juli ging zu den Volksschauspielen nach Ötigheim und der Fünf-Tages-Ausflug im August und September führte die Reisegruppe jeweils in die Lüneburger Heide. Im November besuchten die Senioren einen Vortrag im „Fideljo“ in Mosbach mit Rainer Bosser von der Polizeidirektion Mosbach als Referenten. Aktuell hat der Verein 523 Mitglieder, wie Brauß berichtete.

Schatzmeister Wolfgang Kiefer hatte erfreuliche Bilanzzahlen im Gepäck und somit konnten die beiden Kassenprüfer Brigitte Ruckmich und Siegfried Römmle eine einwandfreie Kassenführung bestätigen. Sie empfahlen daraufhin der Versammlung die Entlastung des Schatzmeisters und des gesamten Vorstands, die in getrennten Abstimmungen jeweils einstimmig erteilt wurde.

Im Anschluss an diese Entlastungen dankte Siegfried Römmele dem Vorsitzenden im Namen des gesamten Vorstands noch einmal für dessen geleistete Tätigkeit.

Im weiteren Verlauf der Mitgliederversammlung stand sodann noch der Vortrag von Dekan Rüdiger Krauth über das Thema „Der Wind des Wandels fordert uns“ im Mittelpunkt, wobei dieser seine Ansprache in die drei Themen „Wandel als Realität“, „Wandel als Herausforderung“ und „Wandel als Verheißung“ untergliederte.

„Wandel als Realität“

Er versuchte zunächst näher auf den Themenschwerpunkt „Wandel als Realität“ einzugehen. Anhand von einige Beispielen regte er das Auditorium zum Zuhören an.

Das erste genannte Beispiel des Festredners befasste sich mit dem Wandel des Gottesdienstlebens und Betens im Laufe der vergangenen Jahrzehnte und mit einer sinkenden Tendenz im sonntäglichen Gang zur Kirche, sowie mit dem Wandel des Erntedankfestes. Als ein weiteres Beispiel des „Wandels als Realität“ wurde von Dekan Krauth der unglaublich schnelle und enorme Wandel im Bereich der digitalen Entwicklung und des technischen Fortschritts genannt.

„Leuchtendes Beispiel“

Im Bezug auf das Lied der Scorpions „Wind of Change“ stellte der Referent bei seinem zweiten Themenschwerpunkt die Frage in den Raum: „Hat der Wind des Wandels uns Menschen in den vergangenen Jahrzehnten nicht reich beschenkt?“ Gerade der 3. Oktober 1989 mit dem Ende der DDR und dem damit verbundenen Mauerfall, sei ein leuchtendes Beispiel dafür gewesen, dass Wandel etwas Großes und Gutes bedeuten könne.

Das Leben und diese Welt seien komplex und es gebe auf viele Fragen und Veränderungen selten einfache Antworten. Er persönlich wolle die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer darauf lenken, stets auf die Haltung und Einstellung gegenüber dem Leben und seinen Wandlungen sowie auf die innere Motivation zu achten. ds

