Walldürn.„Wir befürworten sämtliche Hygienemaßnahmen und sehen sie als absolut richtigen wie wichtigen Schritt an – genauso wichtig ist aber die Gleichberechtigung“, sagt Wolfram Fitz.

Als Geschäftsführer des Walldürner Möbelhauses Wohnfitz, zuständig für 120 Mitarbeiter, sieht er im 800-Quadratmeter-Urteil „eine willkürliche Wettbewerbsverzerrung, die Vieles durcheinanderbringt“. Zwar öffnete auch Wohnfitz am Donnerstag seine Pforten wieder, aber eben nicht auf vollen 6000 Quadratmetern.

Herr Fitz, wie stehen Sie zur aktuellen Regelung?

Wolfram Fitz: Sie ist nicht nachvollziehbar und nicht wirklich akzeptabel – zumal sie sehr verwaschen ist und jedes Bundesland andere Parameter pflegt: Was beispielsweise Nordrhein-Westfalen seinen Bürgern gestattet, ist in Baden-Württemberg und Bayern untersagt. Während Auto- und Fahrradhäuser oder Baumärkte öffnen dürfen, werden andere Branchen benachteiligt. Gerade in größeren Geschäften verteilen sich Kunden und Personal viel mehr, und diese Fläche muss jetzt künstlich verringert werden, es ist ein gegen jede Form von Logik zielender Angriff auf den gesunden Menschenverstand. Speziell in größeren Geschäften wie bei uns sind alle derzeit gültigen Hygiene- und Abstandsrichtlinien problemlos in die Tat umzusetzen. Wir haben durchschnittlich rund 30 Kunden im ganzen Haus. Bezogen auf unsere Gesamtverkaufsfläche von 6000 Quadratmetern sind das rein rechnerisch 200 Quadratmeter pro Person – das ist kein Vergleich etwa zu Verbrauchermärkten, in denen sich Kunden auf eine nicht immer mit den Vorschriften konform gehende Weise aufhalten und auch begegnen. Ich plädiere für eine einheitliche Regelung im Sinne aller, auch um den Verbrauchern speziell in grenznahen Gebieten die Unsicherheit zu nehmen!

Wie werden die Regeln in Ihrem Hause umgesetzt?

Fitz: Aktuell präsentieren wir unsere Möbel auf 800 Quadratmetern; für eine zusätzliche Ausstellungsfläche für Gartenmöbel in einem Pavillon wurde uns eine Sondergenehmigung erteilt. Alle Hygieneverordnungen werden eingehalten und ausreichende Abstände gewährleistet – aber das wäre auch auf 6000 Quadratmetern kein Problem. Es wäre sinnig, nicht die Geschäftsgröße als Messlatte anzusetzen, sondern Zutrittsbeschränkungen zu verhängen – etwa mit maximal zwei Kunden pro 100 Quadratmetern. Selbst dann wäre es uns ohne Weiteres möglich, die Fluktuation der Kundschaft zu regulieren und zu überwachen, dass solche Regeln im Sinne aller sehr kleinlich gehandhabt werden, so wie wir auch jetzt bereits auf der geöffneten Fläche Desinfektionsmittel und Hinweisschilder aufgestellt haben.

Gibt es Folgen für Ihr Unternehmen, und wie blicken Sie in die Zukunft?

Fitz: Die Stimmung dominiert verhaltener Optimismus. Zwar zieht sich die Kurzarbeit gegenwärtig durch alle Abteilungen unseres Hauses und auch größere Aufträge sind trotz gut funktionierendem Online-Shop zurückgegangen, doch könnte Corona dabei helfen, dass die Menschen den Wert eines einladenden, ansprechend möblierten Zuhauses wieder mehr zu schätzen wissen getreu unseres Mottos ‚wir sind zuhause’. Dennoch rechnen wir für 2020 mit einer gewissen Zurückhaltung vieler Kunden und rund 25 Prozent weniger Umsatz als im vergangenen Jahr. Ganz klar ist aber auch, dass wir uns gerade jetzt auf ein nettes Wiedersehen mit unseren Kunden freuen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020