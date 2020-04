Wichtiger Beitrag für Gesellschaft

Walldürn.Die Kinder- und Jugendhilfe wird als systemrelevant eingestuft, Minister Peter Hauk, MdL, und MdB Alois Gerig setzten sich erfolgreich für St. Kilian ein, so die Abgeordneten in einer gemeinsamen Mitteilung, mit der sie die gute Nachricht verkündeten.

Nach einem Hilferuf aus dem Kinder- und Jugendheim St. Kilian in Walldürn haben sich beide Abgeordnete erfolgreich für die Anerkennung der Kinder- und Jugendpflegeberufe eingesetzt. Mitarbeiter von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in ganz Baden-Württemberg haben nach der Rechtsauffassung des Kultusministeriums Anspruch auf Kindernotbetreuung.

Aufgrund der Schul- und KiTa-Schließungen mussten Betreuungszeiten in Kinder- und Jugendheimen, ohne personelle Aufstockung, ausgeweitet werden. Dies führte zu einer deutlichen Mehrbelastung der Mitarbeiter.

Für Hauk und Gerig wurde der Hilferuf aus Walldürn zur Herzensangelegenheit, gemeinsam machten sie sich für eine entsprechende Einstufung stark. „Die Kinder- und Jugendheime in privater und kirchlicher Trägerschaft, die über Jahre hinweg einen wichtigen Beitrag innerhalb unserer Gesellschaft leisten, sind aktuell an der physischen und psychischen Kapazitätsgrenze. Eine rasche Unterstützung war deshalb dringend notwendig“, so die beiden CDU-Politiker.

Kinder- und Jugendhilfen gehörten vor der Intervention der beiden Politiker in Baden-Württemberg nicht ausdrücklich zu den Institutionen, deren Personal Anspruch auf Kindernotbetreuung hatte. Die Mitarbeiter standen bisher oftmals vor der Herausforderung, die Betreuung ihrer Schützlinge in der Einrichtung und die der eigenen Kinder Zuhause unter einen Hut zu bringen.

„Mit der Einstufung der Kinder- und Jugendheime hin zu systemrelevanten Einrichtungen verschaffen wir dem dortigen Personal und den Bilanzen eine enorme Entlastung, gewinnen Personalkapazitäten und halten den finanziellen Mehraufwand der Jugendheime im Land im Rahmen, dadurch ist ein Weiterbetrieb gesichert“, so Hauk.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig verglich die personelle Mehrbelastung in Kinder- und Jugendeinrichtungen mit dem erhöhten Pensum in der Alten- und Behindertenpflege oder denen im Lebensmitteleinzelhandel. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdienen unseren besonderen Dank und Wertschätzung“.

