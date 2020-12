Wichtiger Baustein für die Sicherheit

Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten zum Bau der neuen Atemschutzübungsanlage begonnen. Die Kosten für das Projekt sind auf 1,1 Millionen Euro veranschlagt.

Walldürn. Bei strahlendem Sonnenschein fand am Montagnachmittag auf dem Areal hinter dem Feuerwehrgerätehaus der symbolische Spatenstich für den Neubau der Zentralen Atemschutzübungsanlage der Feuerwehren des Neckar-Odenwald-Kreises statt.

„Dieser erste Schritt ist ein wichtiges Zeichen für die Feuerwehren des Landkreises“, betonte Bürgermeister Markus Günther. Mit dem Beginn der Arbeiten wolle man ein Zeichen setzen, damit die Einsatzkräfte der Feuerwehren ihre Fitness und ihre Fertigkeiten im Ernstfall üben könnten.

Seit 1989 betreibe die Stadt Walldürn für die Feuerwehren des Neckar-Odenwald-Kreises die Zentrale Atemschutzübungsanlage. In den 31 Jahren ihres Bestehens seien rund 25 000 Übungsdurchgänge erfolgt. Allein 2019 seien es 109 Termine mit 902 Teilnehmern gewesen.

Inzwischen entspreche die Anlage jedoch nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Ein optimaler Betriebsablauf könne nicht mehr gewährleistet werden. Eine Sanierung der derzeitigen Räumlichkeiten sei nicht mehr möglich und auch nicht sinnvoll gewesen, weshalb nun ein neues Gebäude erstellt werde.

Erste Planungen reichten in das Jahr 2017 zurück. Im Zusammenwirken mit dem Büro Link-Architekten, den Verantwortlichen der Feuerwehr in Walldürn und Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr sei es mit finanzieller Unterstützung des Landkreises möglich, am Standort Walldürn die Zentrale Atemschutzübungsanlage neu zu bauen.

Geplant ist am alten Bestandsbau des Feuerwehrgerätehauses ein rechtwinkliger Anbau in Massivbauweise auf einer Bodenplatte. Die Räumlichkeiten der neuen Zentralen Atemschutzübungsanlage bestehen unter anderem aus der Übungsstrecke, einem Schulungsraum sowie dem Leitstand. Aus Klimaschutzgründen wird das leicht geneigte Betondach begrünt und die Wärmeversorgung mit einer Luft-Wasser-Pumpe und Fußbodenheizung eingebaut. Die Entlüftung enthält eine Wärmerückgewinnung und Außenluftversorgung.

Zur Verbesserung der Raumakustik werden im Innenraum die Decken abgehängt, und im Nassbereich die Wände und der Boden gefliest beziehungsweise in den anderen Räumen mit einem strapazierfähigen Fußbodenbelag beschichtet. Aus Platzgründen wird die Garderobe im Flur mit einem Einbauschrank versehen.

Die feuerwehrtechnische Ausführung übernimmt ein Unternehmen, das sich auf Atemschutzübungsanlagen spezialisiert hat. Statistisch betrachtet werden 390 Quadratmeter überbaut mit einem Bruttorauminhalt von 1800 Kubikmetern. Die bisherigen Ausschreibungen sind im geschätzten Kostenrahmen geblieben. Für den Neubau sind 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Im Namen der Stadt und der Feuerwehr danke Günther dem Kreistag und dem Land Baden-Württemberg für die dringend benötigten Fördermittel.

Gute Ausbildung notwendig

Alle Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis profitierten davon, wenn die Einsatzkräfte der Feuerwehr auch zukünftig gut ausgebildet seien, betonte der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih, der auch im Namen von Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr sprach. Es sei ein riesiges Engagement, das man in den Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis sehe. Dafür sei man sehr dankbar.

„Das reicht aber nicht, denn die Dankbarkeit allein hilft der Feuerwehr ungefähr so viel wie ein Applaus vom Balkon einer Krankenschwester hilft“, so Kleih. Der Landkreis und die Kommunen müssten dafür sorgen, dass die Einsatzkräfte ihre wichtige Aufgabe professionell und unter Minimierung von Risiken erfüllen könnten. Ein wichtiger Baustein dazu sei die Atemschutzübungsanlage, die traditionell bei der Stadt Walldürn angesiedelt sei, aber allen Feuerwehren im Landkreis offen stehe. Jeder Atemschutzgeräteträger müsse sie einmal jährlich durchlaufen, dies zeige ihre große Bedeutung.

Vonseiten des Landkreises freue man sich darüber, dass die Stadt Walldürn diese wichtige Einrichtung auch zukünftig betreiben werde. Und man freue sich darüber, dass man mit einer Kreisförderung in Höhe von 90 Prozent des nicht vom Land geförderten Kostenbeitrages einen wichtigen finanziellen Beitrag leisten könne.

Zu guter Letzt wünschte sich Kleih, dass der Neubau frei von Unfällen, frei von Verzögerungen und frei von Baukostensteigerungen über die Bühne gehen möge. ds

