Wichtiger Baustein

Walldürn.Im Kindergarten St. Marien ging man auf digitale Entdeckungstour. In Verbindung bleiben – in Zeiten von Corona ist das sehr wichtig für Eltern und Kindergartenkinder. Im Rahmen der Erweiterung beziehungsweise Sanierung des Kindergartens St. Marien wurden unter anderem zukunftsweisend Leitungen erneuert, welche das digitale Arbeiten ermöglichen. So wurden unter anderem HDMI und Lightning-Anschlüsse verlegt. Durch die großartige Spendenbereitschaft der Dietmar Hopp Stiftung konnten mehrere Tablets und ein itheatre für den Kindergarten angeschafft werden.

Dieses ist ein Interaktionssystem, welches zur Erfindung von bildhaften Erzählungen entwickelt wurde. Nachdem ein oder mehrere Kinder eine Geschichte erfunden haben, malen sie mit Stift und Papier, Hintergründe und Personen zu ihrer Geschichte. Diese können am itheatre eingescannt, vertont und die einzelnen Szenen zu einem Zeichentrickfilm verbunden werden. Ist das alles gelungen, kann dann in der Gemeinschaft der eigene Zeichentrickfilm vorgestellt werden.

Wichtige Entwicklungsziele sind dabei die Förderung der Sprache, die Unterstützung der Arbeit in Kleingruppen und die Anregung von aktiven und kreativen Denkprozessen und Handlungsweisen. Somit ist die Technologie nicht ein Mittel, um sich von der Gesellschaft abzugrenzen, sondern eine digitale Möglichkeit, einen kreativen, schöpferischen und erzählenden Prozess in der Gemeinschaft zu erleben.

Seit der Anschaffung dieser digitalen Geräte befindet sich das Team des Kindergartens sozusagen auf einer Forschungsreise: Wie können diese Medien sinnvoll und pädagogisch wertvoll eingesetzt werden? Nun sind sie ein wichtiger Bestandteil der Arbeit unter Pandemiebedingungen geworden.

Kontakt ermöglichen

Um den Kontakt zu den Kindern beziehungsweise Familien im Lockdown zu ermöglichen, wurden vom Erzieherteam Überlegungen angestellt, den ritualisierten Morgenkreis auf einer digitalen Plattform abzuhalten. Immer um 9.30 Uhr, können sich die Eltern mit ihrem Kind einloggen und so den Kontakt per Videokonferenz zum Kindergarten halten. Ungefähr eine halbe Stunde lang tauschen sich die Kinder und eine Erzieherin hier digital aus. Sie erzählen aus ihrem Alltag, hören Geschichten, machen Yoga-Übungen für Kinder und vieles mehr.

Dennoch bleibt das Team des Kindergartens der Ansicht, dass das ganzheitliche Lernen mit allen Sinnen der wichtigste Baustein für eine gesunde kindliche Entwicklung ist. Die Entwicklung einer guten Medienkompetenz ist nur ein kleiner Baustein der breitgefächerten pädagogischen Arbeit mit Kindern. Aber in Zeiten wie diesen wird klar, dass es ein für die Zukunft, wichtiger Baustein ist.

