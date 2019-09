Wer sprühte mit den Feuerlöschern?

Walldürn.Einen üblen Scherz erlaubten sich Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Walldürn. Aus einer Parkgarage am Schlossplatz nahmen sie zwei Feuerlöscher von den Wänden und besprühten damit Teile der Garage und des Schlossplatzes. Hierbei entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Damit die Stadt nicht auf den Kosten sitzen bleibt, sucht die Polizei Zeugen. Diese sollen sich unter Telefon 06282/9266613 an den Polizeiposten Walldürn wenden.

